Отряд ВВО завершил обработку территорий в ЕАО, пострадавших от паводка

"Специалисты войск РХБЗ ВВО завершили обработку пострадавших от паводков населенных пунктов ЕАО. Работы велись двумя отрядами РХБЗ на протяжении месяца в 27 пострадавших населенных пунктах Смидовичского, Биробиджанского и Ленинского районов. Кроме пострадавших сёл специалисты более недели обрабатывали столицу региона – город Биробиджан. Все задачи выполнены в полном объеме", - говорится в сообщении

Отмечается, что всего продезинфицировано около 1 тысячи домов с придомовыми территориями, школы, детсады и социальные объекты, а также более 100 километров дорог общего пользования. Для выполнения задач привлекались 30 военнослужащих и 10 единиц техники, работы велись в ускоренном режиме, чтобы успеть до холодов.