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РИА Новости

Отряд ВВО завершил обработку территорий в ЕАО, пострадавших от паводка

04:23 05.11.2019 (обновлено: 04:24 05.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПаводковая ситуация в Еврейской автономной области
Паводковая ситуация в Еврейской автономной области
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Паводковая ситуация в Еврейской автономной области. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 5 ноя - РИА Новости. Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа завершили дезинфекцию населенных пунктов Еврейской автономной области, пострадавших от паводка, сообщает во вторник пресс-служба округа.
"Специалисты войск РХБЗ ВВО завершили обработку пострадавших от паводков населенных пунктов ЕАО. Работы велись двумя отрядами РХБЗ на протяжении месяца в 27 пострадавших населенных пунктах Смидовичского, Биробиджанского и Ленинского районов. Кроме пострадавших сёл специалисты более недели обрабатывали столицу региона – город Биробиджан. Все задачи выполнены в полном объеме", - говорится в сообщении
Отмечается, что всего продезинфицировано около 1 тысячи домов с придомовыми территориями, школы, детсады и социальные объекты, а также более 100 километров дорог общего пользования. Для выполнения задач привлекались 30 военнослужащих и 10 единиц техники, работы велись в ускоренном режиме, чтобы успеть до холодов.
Ранее сообщалось, что в зону подтопления в ЕАО попали все шесть муниципальных образований региона. С начала паводка было подтоплено 54 населенных пункта, более 56 тысяч гектаров сельхозугодий. Со 2 августа в ЕАО был введен режим ЧС. -0-
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Войска РХБЗБиробиджанХабаровскБезопасность
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