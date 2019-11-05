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РИА Новости

В Муаре моряки ВМС Брунея посетили ракетный крейсер ТОФ "Варяг"

03:58 05.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГвардейский ракетный крейсер "Варяг"
Гвардейский ракетный крейсер Варяг
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Гвардейский ракетный крейсер "Варяг". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Моряки ВМС Брунея посетили флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ракетный крейсер "Варяг", который в составе отряда кораблей ТОФ зашел в порт Муара, сообщает пресс-служба флота.
Отряд кораблей ТОФ в составе ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг", большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" с 3 октября находится с деловым заходом в порту Муара (Бруней). Командир отряда Александр Шварц и командиры кораблей уже посетили командующего ВМС Брунея контр-адмирала Отмана Бин Сухали.
"На борту крейсера "Варяг" побывали военнослужащие ВМС Брунея. На флагмане ТОФ иностранным гостям показали системы оружия корабля, ходовой мостик. В этот же день тихоокеанцы с ответным визитом посетили корабль Брунея", - говорится в сообщении.
Также в Муаре прошёл товарищеский матч по футболу между российскими и брунейскими моряками, он закончился ничьей. Кроме того у тихоокеанцев запланированы экскурсии по местным достопримечательностям.
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Тихоокеанский флот ВМФ РоссииВладивостокБрунейБезопасностьВ мире
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