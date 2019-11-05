В Муаре моряки ВМС Брунея посетили ракетный крейсер ТОФ "Варяг"

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Моряки ВМС Брунея посетили флагман Моряки ВМС Брунея посетили флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ракетный крейсер " Варяг ", который в составе отряда кораблей ТОФ зашел в порт Муара, сообщает пресс-служба флота.

Отряд кораблей ТОФ в составе ордена Нахимова Гвардейского ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг", большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" с 3 октября находится с деловым заходом в порту Муара (Бруней). Командир отряда Александр Шварц и командиры кораблей уже посетили командующего ВМС Брунея контр-адмирала Отмана Бин Сухали.

"На борту крейсера "Варяг" побывали военнослужащие ВМС Брунея. На флагмане ТОФ иностранным гостям показали системы оружия корабля, ходовой мостик. В этот же день тихоокеанцы с ответным визитом посетили корабль Брунея", - говорится в сообщении.

Также в Муаре прошёл товарищеский матч по футболу между российскими и брунейскими моряками, он закончился ничьей. Кроме того у тихоокеанцев запланированы экскурсии по местным достопримечательностям.