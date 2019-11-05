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РИА Новости

В МВФ назвали страну с самой быстрорастущей экономикой

03:59 05.11.2019 (обновлено: 06:24 05.11.2019)
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© Flickr / madmack66Джорджтаун
Джорджтаун
© Flickr / madmack66
Джорджтаун. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В 2020 году экономика Гайаны вырастет на 86 процентов, сообщает Блумберг со ссылкой на Международный валютный фонд (МВФ).
Отмечается, что прогнозируемый экономический рост в 14 раз больше, чем ожидается у Китая. Предполагается, что к этому приведет разработка нефтяных запасов корпорацией Exxon Mobil.
В этом году экономический рост Гайаны прогнозируют на уровне 4,4 процента. Годовой ВВП южноамериканской страны оценивают в четыре миллиарда долларов, однако к 2024 он может достигнуть 15 миллиардов, при этом в МВФ ожидают, что нефтяной сектор будет составлять 40 процентов экономики Гайаны на протяжении пяти лет.
Подчеркивается, что прогноз может подвергнуться крупным корректировкам, поскольку любые колебания в ожидаемых объемах добычи нефти могут привести к большим изменениям в результатах экономической деятельности.
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9 октября, 07:32РИА Новости
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МВФГайанаВ миреЭкономика
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