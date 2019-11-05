В МВФ назвали страну с самой быстрорастущей экономикой

Отмечается, что прогнозируемый экономический рост в 14 раз больше, чем ожидается у Китая. Предполагается, что к этому приведет разработка нефтяных запасов корпорацией Exxon Mobil.

В этом году экономический рост Гайаны прогнозируют на уровне 4,4 процента. Годовой ВВП южноамериканской страны оценивают в четыре миллиарда долларов, однако к 2024 он может достигнуть 15 миллиардов, при этом в МВФ ожидают, что нефтяной сектор будет составлять 40 процентов экономики Гайаны на протяжении пяти лет.