Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T03:56Z
https://ria.ru/20191105/1560571259.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153930/26/1539302618_0:65:1280:785_1036x0_80_0_0_3bd8d5522987ff58f978a4466b10d63e.jpg
РИА Новости

В Бразилии индейцев будут обучать самообороне после убийства их лидера

03:56 05.11.2019
372
© CC BY-SA 2.5 / SeCom/Agência de Notícias do AcreИндейцы Бразилии
Индейцы Бразилии
© CC BY-SA 2.5 / SeCom/Agência de Notícias do Acre
Индейцы Бразилии. Архивное фото
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 ноя - РИА Новости. Правительство бразильского штата Мараньян заявило в понедельник о создании программы помощи общинам коренных народов для защиты от внешней агрессии после убийства в минувшие выходные их лидера Паулу Паулиньу Гуахахары, одного из "хранителей" тропических лесов Амазонки.
Указ о создании этой программы предусматривает "руководство, обучение и информирование отдельных групп коренных народов, которые без применения огнестрельного оружия проводят превентивные надзорные мероприятия на землях, традиционно занимаемых коренными народами", сообщил губернатор Мараньяна Флавиу Дину.
Сотрудники служб безопасности должны будут также заниматься предотвращением конфликтов, нарушений прав коренного населения и незаконных рубок леса на индейских территориях.
В проекте министерства общественной безопасности будут задействованы военная и гражданская полиция, пожарные и правительство. Временные рамки проекта не обозначены.
Флаги стран-участников БРИКС
30 октября, 16:38РИА Новости
В Бразилии открылся медиафорум стран БРИКС
Решение правительства штата было принято после того, как 1 ноября хранители сельвы на индейской земле Арарибойя в районе Бом-Хесус-дас-Сельвас стали жертвами засады, совершенной 1 ноября нелегальными лесорубами. В инциденте погибли Гуахахара и один из нападавших.
602700
Обсудить 0
БразилияПроисшествияВ мире
Рекомендуем
Агенты ФБР в Калифорнии
В ФБР явился мужчина и "предупредил" о российских "жучках" в ушах людей
Джорджтаун
В МВФ назвали страну с самой быстрорастущей экономикой
Московский планетарий
В Московском планетарии рассказали об атеистической пропаганде в СССР
Стенд компании Росатом
Росатом раскрыл, как СССР преодолевал дефицит плутония для атомных бомб
Сенатор Пол Рэнд
Американский сенатор призвал автора доноса на Трампа выступить в конгрессе
Советский разведчик Рихард Зорге
Опрос показал, хотят ли россияне карьеры разведчика для своих детей
Прохожий во время дождя на Красной площади
Врачи рассказали, как можно компенсировать недостаток солнечного света
Кадр из фильма Семнадцать мгновений весны
Назван самый любимый фильм россиян про разведчиков
Россиянин Денис Лисов с дочерьми в аэропорту Шереметьево
Омбудсмен окажет помощь россиянину, который вывез детей из Швеции
Абу Бакр аль-Багдади
СМИ сообщают о задержании Турцией старшей сестры аль-Багдади с семьей
Столкновения участников акции протеста и полиции в Сантьяго, Чили
В Сантьяго произошли столкновения с полицией, есть пострадавшие
Лидер ИСРП Педро Санчес
В Испании призвали ввести уголовное наказание за оправдание франкизма
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Российский посол в США назвал фундамент для взаимопонимания двух стран
Актер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица
Опрос ВЦИОМ выявил самых популярных разведчиков у россиян
Полицейский автомобиль
На Камчатке проверяют данные об избиении женщиной малолетнего ребенка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:52В министерстве обороны Японии рассказали о новых ракетах КНДР
06:51Под Саратовом горит кроличья ферма на площади 1,2 тысячи "квадратов"
06:50СК возбудил уголовное дело по факту смерти двух детей в Приморье
06:49Женщина и двое детей погибли при пожаре в Башкирии, три человека ранены
06:47В Японии Косачев передал в палате советников послание от Матвиенко
06:40В МИД Украины призвали мир надавить на Россию из-за задержанных кораблей
06:00Власти Хабаровского края купят авиабилеты Лисову с детьми
05:56"Паллада" в кругосветном путешествии прошла Сангарский пролив
05:54Китай надеется, что соглашение RCEP будет подписано и скоро вступит в силу
05:52Китай продолжит облегчать доступ на свой рынок для иностранных инвестиций
05:45Пугачеву и Галкина отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова
05:36Минфин рассказал о рекордном росте доходов бюджета от повышения НДС
05:15В МИД КНДР прокомментировали доклад США про список спонсоров терроризма
05:10В Сирии в районе Кобани возрождается сельское хозяйство
05:06В Чили находятся в больницах более 1600 пострадавших при протестах
04:46Сахалин и Курилы оснастят станциями мониторинга воздуха
04:40В Находке вновь начали поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере
04:37США до сих пор не могут перестать зависеть от российских РД-180, пишет NI
04:29Более половины американцев поддерживают импичмент Трампа, показал опрос
04:23Отряд ВВО завершил обработку территорий в ЕАО, пострадавших от паводка
Лента новостейМолния