В Бразилии индейцев будут обучать самообороне после убийства их лидера

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 ноя - РИА Новости. Правительство бразильского штата Правительство бразильского штата Мараньян заявило в понедельник о создании программы помощи общинам коренных народов для защиты от внешней агрессии после убийства в минувшие выходные их лидера Паулу Паулиньу Гуахахары, одного из "хранителей" тропических лесов Амазонки.

Указ о создании этой программы предусматривает "руководство, обучение и информирование отдельных групп коренных народов, которые без применения огнестрельного оружия проводят превентивные надзорные мероприятия на землях, традиционно занимаемых коренными народами", сообщил губернатор Мараньяна Флавиу Дину.

Сотрудники служб безопасности должны будут также заниматься предотвращением конфликтов, нарушений прав коренного населения и незаконных рубок леса на индейских территориях.

В проекте министерства общественной безопасности будут задействованы военная и гражданская полиция, пожарные и правительство. Временные рамки проекта не обозначены.