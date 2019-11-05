Российский посол в США назвал фундамент для взаимопонимания двух стран

ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Культура и история - это тот фундамент, на которых держится взаимопонимание народов США и России, несмотря на сложности в двухсторонних отношениях в последнее время, заявил в понедельник посол РФ в США Анатолий Антонов на праздновании Дня народного единства в Российском Культурном Центре в Вашингтоне.
"Несмотря на то, что происходит в последние годы в двусторонних отношениях, тяга американской публики к произведениям искусства и литературы, балету, музыке наших великих композиторов не снижается. Уверен, что культура и история – это тот фундамент, на котором держится взаимопонимание между народами", - заявил дипломат на открытии праздничного вечера, посвящённого празднику 4 ноября.
Позже программу вечера продолжилось выступлением фортепианного трио "Эрмитаж". Завершился приём в Культурном центре праздничным фуршетом.