Российский посол в США назвал фундамент для взаимопонимания двух стран

"Несмотря на то, что происходит в последние годы в двусторонних отношениях, тяга американской публики к произведениям искусства и литературы, балету, музыке наших великих композиторов не снижается. Уверен, что культура и история – это тот фундамент, на котором держится взаимопонимание между народами", - заявил дипломат на открытии праздничного вечера, посвящённого празднику 4 ноября.