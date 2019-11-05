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РИА Новости

В ФБР явился мужчина и "предупредил" о российских "жучках" в ушах людей

03:26 05.11.2019 (обновлено: 03:43 05.11.2019)
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© AP Photo / Christian MonterrosaАгенты ФБР в Калифорнии
Агенты ФБР в Калифорнии
© AP Photo / Christian Monterrosa
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В американском Питтсбурге, штат Пенсильвания мужчина пытался "заявить", что Россия якобы тайно управляет на расстоянии людьми с помощью вживляемых в тело "жучков". При этом его действия в ФБР сочли подозрительными и вызвали взрывотехников, передает WXPI.
Инцидент произошел на минувшей неделе. Водитель, имя которого не называется, оставил свою машину у офиса ФБР в южной части города и ушел.
На автомобиле белой краской было нанесено заявление, из которого следует, что Россия "вставляет людям в уши" некие микроустройства и по радио передает тайные закодированные сигналы, которые, будучи преобразованными в звук, гипнотически воздействуют на подсознание.
Сотрудники ФБР, полицейские и взрывотехники обследовали автомобиль, после чего машину эвакуировали.
В ходе отработки инцидента правоохранители предупредили о возможной опасности близлежащие заведения и центр помощи жертвам насилия.
Позже мужчина добровольно явился в офис ФБР. Как заявили в ведомстве, у него предположительно психическое расстройство, точный диагноз пока неизвестен.
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