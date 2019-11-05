В ФБР явился мужчина и "предупредил" о российских "жучках" в ушах людей

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В американском Питтсбурге, штат Пенсильвания мужчина пытался "заявить", что Россия якобы тайно управляет на расстоянии людьми с помощью вживляемых в тело "жучков". При этом его действия в ФБР сочли подозрительными и вызвали взрывотехников, передает В американском Питтсбурге, штат Пенсильвания мужчина пытался "заявить", что Россия якобы тайно управляет на расстоянии людьми с помощью вживляемых в тело "жучков". При этом его действия в ФБР сочли подозрительными и вызвали взрывотехников, передает WXPI

Инцидент произошел на минувшей неделе. Водитель, имя которого не называется, оставил свою машину у офиса ФБР в южной части города и ушел.

THE MESSAGE ON THE CAR: “RUSSIA PLANTS MICRORADIO DEVICES IN PPLS EARS & CONTROLS THEM USING A SOUND SIMILAR TO A DOG WHISTLE. SUBLIMINAL HYPNOSIS.”

My photographer @pishotti captured this shot of the side of the car at the FBI gate. @WPXI pic.twitter.com/fedQMn5JCb — Mike Holden (@WPXIMikeHolden) 31 октября 2019 г.

На автомобиле белой краской было нанесено заявление, из которого следует, что Россия "вставляет людям в уши" некие микроустройства и по радио передает тайные закодированные сигналы, которые, будучи преобразованными в звук, гипнотически воздействуют на подсознание.

Сотрудники ФБР, полицейские и взрывотехники обследовали автомобиль, после чего машину эвакуировали.

В ходе отработки инцидента правоохранители предупредили о возможной опасности близлежащие заведения и центр помощи жертвам насилия.