В Сантьяго произошли столкновения с полицией, есть пострадавшие

Более 100 общественных организаций Чили созвали массовые манифестации на улицах страны в понедельник, чтобы выразить протест против политики правительства.
На площади Италии, ставшей уже традиционным местом сбора для граждан, карабинеры применили слезоточивый газ и водяные пушки, в ответ со стороны протестующих полетели коктейли Молотова.
Два полицейских получили серьезные ожоги лица и шеи, однако их жизнь вне опасности.
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В последние недели по всему Чили проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией. В стране вводилось чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час.
Поводом для начала массовых протестов в Чили стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов. Поначалу мирные, к 18 октября акции переросли в столкновения с правоохранителями и погромы. Власти Чили вынуждены были отменить проведение саммита АТЭС в ноябре и климатического форума COP25 в декабре.
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