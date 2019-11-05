В Сантьяго произошли столкновения с полицией, есть пострадавшие

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 ноя – РИА Новости. Столкновения между протестующими и полицией произошли во время митинга в центре Столкновения между протестующими и полицией произошли во время митинга в центре Сантьяго , есть пострадавшие, сообщает телеканал 24 Horas

Более 100 общественных организаций Чили созвали массовые манифестации на улицах страны в понедельник, чтобы выразить протест против политики правительства.

На площади Италии, ставшей уже традиционным местом сбора для граждан, карабинеры применили слезоточивый газ и водяные пушки, в ответ со стороны протестующих полетели коктейли Молотова.

Два полицейских получили серьезные ожоги лица и шеи, однако их жизнь вне опасности.

В последние недели по всему Чили проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией. В стране вводилось чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час.