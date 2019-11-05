Врачи рассказали, как можно компенсировать недостаток солнечного света

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Недостаток солнечного света негативно влияет как на психологическое, так и на физическое здоровье человека, чтобы избежать нежелательных осложнений следует наладить режим сна, употреблять жирную морскую рыбу, а также заниматься спортом, проводить время с приятными людьми и выбирать яркую одежду и аксессуары, считают опрошенные РИА Новости врачи.

"Недостаток солнечного света влияет совершенно точно и влияет в худшую сторону. Конечно, когда человек здоров, у него в жизни в целом все хорошо, то он малочувствителен к изменению погоды, но у большинства людей, есть и какие-то слабые места в работе организма, и какие-то сложности в тех или иных сферах жизни, поэтому недостаток солнца является фактором, способствующим ухудшению настроения в сторону грусти, печали, пессимизма, апатии", - рассказал психолог Илья Шабшин.

Он отметил, что с точки зрения психологии, недостаток света воспринимается человеком негативно, как более темная картина жизни, а солнечный свет, наоборот, является символом чего-то светлого и радостного.

Чтобы компенсировать дефицит солнца, психолог рекомендует включать дома яркий желтый свет, таким образом восполняя недостаток естественного света.

Кроме того, по словам эксперта, следует выбирать светлые тона в одежде, в дождь брать с собой яркий зонтик, а в интерьер дома добавить разноцветные подушки и плед, они помогут настроиться на позитивный лад.

"Еще очень полезно не замыкаться в четырех стенах в одиночестве, а общаться с людьми, с которыми приятно быть вместе… Создавать себе позитивные эмоции и хорошее настроение", - подчеркнул эксперт.

В свою очередь, врач терапевт Елена Тихомирова рассказала, что недостаток солнечного света может вызывать у человека дефицит витамина D и замедление метаболической активности. Поэтому в серую осеннюю погоду следует уделять особое внимание питанию – есть жирную морскую рыбу, печень трески, морскую капусту, так как в этих продуктах содержится большое количество витамина D и йода, уточнила врач.

При этом витамин D, рекомендуется принимать и в виде витаминов – раствора или капсул, но перед этим лучше сдать анализ крови и проконсультироваться со специалистом, отметила Тихомирова.

По ее словам, важно также наладить режим сна и отдыха, ложиться спать следует в 22.00-23.00, чтобы организм успевал восстановиться после тяжелого дня.

Врачи сходятся во мнении, что для борьбы с дефицитом солнечного света необходимо заниматься спортом, так как движение способствует выделению гормонов радости – эндорфинов и дофаминов.