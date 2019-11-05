В Московском планетарии рассказали об атеистической пропаганде в СССР

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Московский планетарий , открывшийся 90 лет назад, выполнял в Советском Союзе научно-просветительскую функцию, которая была частью атеистической пропаганды того времени, сообщила в интервью РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева

Московский планетарий открылся 5 ноября 1929 года.

"Мы помним, что очень сильна была атеистическая пропаганда. Планетарий был одним из инструментов, который формировал естественнонаучную картину мира", - сказала Рублева.

Научный директор рассказала, что на создание планетария в конце 20-х годов выделили 250 тысяч золотых рублей. На эти деньги удалось построить здание и закупить оборудование. В то время планетарии были только в трех европейских городах – Берлине, Вене и Риме.

Рублева отметила, что несмотря на низкий уровень грамотности, тяга к знаниям у населения была огромной. Со временем в планетарии начали читать лекции и показывать спектакли о великих мыслителях и астрономах. Во времена Великой Отечественной войны планетарий не прекратил свою работу. Примечательно, что на прилегающей территории располагалась зенитная батарея.

Уже после войны в планетарии появилась астрономическая площадка, которую со временем переименовали в "Парк неба".