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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Московском планетарии рассказали об атеистической пропаганде в СССР

03:13 05.11.2019
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© МосгорнаследиеМосковский планетарий
Московский планетарий
© Мосгорнаследие
Московский планетарий. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Московский планетарий, открывшийся 90 лет назад, выполнял в Советском Союзе научно-просветительскую функцию, которая была частью атеистической пропаганды того времени, сообщила в интервью РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
Московский планетарий открылся 5 ноября 1929 года.
"Мы помним, что очень сильна была атеистическая пропаганда. Планетарий был одним из инструментов, который формировал естественнонаучную картину мира", - сказала Рублева.
Научный директор рассказала, что на создание планетария в конце 20-х годов выделили 250 тысяч золотых рублей. На эти деньги удалось построить здание и закупить оборудование. В то время планетарии были только в трех европейских городах – Берлине, Вене и Риме.
Московский планетарий
00:29РИА Новости
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Рублева отметила, что несмотря на низкий уровень грамотности, тяга к знаниям у населения была огромной. Со временем в планетарии начали читать лекции и показывать спектакли о великих мыслителях и астрономах. Во времена Великой Отечественной войны планетарий не прекратил свою работу. Примечательно, что на прилегающей территории располагалась зенитная батарея.
Уже после войны в планетарии появилась астрономическая площадка, которую со временем переименовали в "Парк неба".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.
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Религия и мировоззрениеМоскваРоссияСССР
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