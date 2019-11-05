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РИА Новости

Назван самый любимый фильм россиян про разведчиков

03:09 05.11.2019 (обновлено: 03:32 05.11.2019)
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© РИА Новости / Киностудия им. М. Горького / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Семнадцать мгновений весны"
Кадр из фильма Семнадцать мгновений весны
© РИА Новости / Киностудия им. М. Горького
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. "Семнадцать мгновений весны" - самый любимый фильм россиян про разведчиков, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
День военного разведчика отмечается в России 5 ноября.
Согласно данным исследования, 43% опрошенных самым любимым фильмом про разведчиков назвали "Семнадцать мгновений весны".
Чаще всего этот фильм называли респонденты 45-59 лет (58%), реже - 18-24-летние (12%).
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На втором месте среди любимых фильмов у россиян "Щит и меч" (5%), на третьем - "Тетралогия о Михаиле Тульеве" и "Подвиг разведчика" (по 3%).
Также среди кинолент про разведчиков россияне назвали "Диверсант"(2%), "Кто вы, доктор Зорге?" (2%), фильмы про агента 007 (2%), "Мертвый сезон" и "Разведчицы" - также по 2%.
Ещё 11% опрошенных заявили, что у них нет любимых фильмов про разведчиков.
Затруднились ответить 30%. Респонденты могли дать до пяти вариантов ответов
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Опрос ВЦИОМ выявил самых популярных разведчиков у россиян
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 октября 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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День военного разведчикаЩит и мечВЦИОМРоссияБезопасностьОбщество
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