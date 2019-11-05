Назван самый любимый фильм россиян про разведчиков

Кадр из фильма "Семнадцать мгновений весны"

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. "Семнадцать мгновений весны" - самый любимый фильм россиян про разведчиков, свидетельствует опрос "Семнадцать мгновений весны" - самый любимый фильм россиян про разведчиков, свидетельствует опрос ВЦИОМ

День военного разведчика отмечается в России 5 ноября.

Согласно данным исследования, 43% опрошенных самым любимым фильмом про разведчиков назвали "Семнадцать мгновений весны".

Чаще всего этот фильм называли респонденты 45-59 лет (58%), реже - 18-24-летние (12%).

На втором месте среди любимых фильмов у россиян "Щит и меч" (5%), на третьем - "Тетралогия о Михаиле Тульеве" и "Подвиг разведчика" (по 3%).

Также среди кинолент про разведчиков россияне назвали "Диверсант"(2%), "Кто вы, доктор Зорге?" (2%), фильмы про агента 007 (2%), "Мертвый сезон" и "Разведчицы" - также по 2%.

Ещё 11% опрошенных заявили, что у них нет любимых фильмов про разведчиков.

Затруднились ответить 30%. Респонденты могли дать до пяти вариантов ответов