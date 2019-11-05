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РИА Новости

Опрос показал, хотят ли россияне карьеры разведчика для своих детей

03:07 05.11.2019 (обновлено: 03:54 05.11.2019)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСоветский разведчик Рихард Зорге
Советский разведчик Рихард Зорге
© РИА Новости / РИА Новости
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Советский разведчик Рихард Зорге. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Более 70% россиян не хотели бы, чтоб их дети или внуки выбрали профессию разведчика, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
День военного разведчика отмечается в России 5 ноября.
По данным опроса, 73% россиян не хотели бы, чтобы их дети, внуки стали разведчиками. Наоборот приветствовали бы такой выбор 20% респондентов.
Среди тех, кто не хотел бы видеть своих детей разведчиками, в основном люди в возрасте 25-34 лет (77%). Хотели бы, чтобы их потомки стали разведчиками, чаще всего опрошенные в возрасте 18-24 лет (26%).
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Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 октября 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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День военного разведчикаВЦИОМРоссияОбщество
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