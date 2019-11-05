Опрос показал, хотят ли россияне карьеры разведчика для своих детей

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Более 70% россиян не хотели бы, чтоб их дети или внуки выбрали профессию разведчика, свидетельствует опрос Более 70% россиян не хотели бы, чтоб их дети или внуки выбрали профессию разведчика, свидетельствует опрос ВЦИОМ

По данным опроса, 73% россиян не хотели бы, чтобы их дети, внуки стали разведчиками. Наоборот приветствовали бы такой выбор 20% респондентов.

Среди тех, кто не хотел бы видеть своих детей разведчиками, в основном люди в возрасте 25-34 лет (77%). Хотели бы, чтобы их потомки стали разведчиками, чаще всего опрошенные в возрасте 18-24 лет (26%).