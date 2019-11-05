Опрос ВЦИОМ выявил самых популярных разведчиков у россиян

По данным исследования, чаще всего на вопрос, каких иностранных или российских разведчиков знаете, респонденты называли фамилию Зорге - 15%, Исаева (Штирлица) -8%, Кузнецова -5%, Путина - 4%.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 октября 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.