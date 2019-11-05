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РИА Новости

Опрос ВЦИОМ выявил самых популярных разведчиков у россиян

03:04 05.11.2019 (обновлено: 04:11 05.11.2019)
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© РИА Новости / Киностудия им. М. Горького / Перейти в фотобанкАктер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица
Актер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица
© РИА Новости / Киностудия им. М. Горького
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Самыми популярными разведчиками среди россиян стали Рихард Зорге, Макс Отто фон Штирлиц (Максим Исаев), Николай Кузнецов и Владимир Путин, свидетельствует опрос ВЦИОМ, проведённый ко дню военного разведчика 5 ноября.
По данным исследования, чаще всего на вопрос, каких иностранных или российских разведчиков знаете, респонденты называли фамилию Зорге - 15%, Исаева (Штирлица) -8%, Кузнецова -5%, Путина - 4%.
Также среди разведчиков россияне назвали имя Рудольфа Абеля (3%), Кима Филби (3%), Анны Чапман и Сергея Скрипаля (по 1%).
Затруднились назвать имя российского или иностранного разведчика 69% респондентов.
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Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 октября 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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Николай КузнецовВЦИОМАнна ЧапманРоссияБезопасностьОбщество
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