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РИА Новости

В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги

03:01 05.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПожилые люди во время занятий в фитнес-клубе в Москве
Пожилые люди во время занятий в фитнес-клубе в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформления налогового вычета на фитнес-услуги. О соответствующем законопроекте "Известиям" рассказал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.
Согласно документу, люди получат право компенсировать часть расходов на фитнес-абонементы за счет возврата НДФЛ. Они смогут вернуть 13 процентов от суммы расходов на их приобретение. Максимальная сумма вычета составит 15,6 тысяч рублей.
Уточняется, что вычет не будет распространяться на посещение спортивных мероприятий и покупку спортивного оборудования.
Гутенев отметил, что разработанный Минфином документ уже поступил в правительство. Ожидается, что в декабре его внесут в Госдуму. Парламентарий предположил, что инициатива с высокой долей вероятности будет поддержана.
Ожидается, что данная мера мотивирует людей на занятия спортом и ведение здорового образа жизни.
Девушка совершает пробежку
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Владимир ГутеневГосдума РФМинистерство финансов РФСпортОбщество
Популярные комментарии
Очередная глупость гаранта! Помешался на спорте- а надо на промышленности! Кто им будет пользоваться-неработающие жены от безделья?! Молодая хозяйка с работы в детсад, потом или в магазин или на кухню, также и отец-из забоя или со строительных работ -нет надо на фитнес! Ну и кому этот налог? Надо собственникам фитнесов аппетиты поубавить для чиновников!
5 ноября, 05:42
dd.rwk
1800006
Нищим от отого фитнес чтоль доступнее будет, или все, их в утиль? как один рыжий завещал, не вписались...
5 ноября, 05:09
Н Николай Балдин
1300006
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