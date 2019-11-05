В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги

Пожилые люди во время занятий в фитнес-клубе в Москве

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформления налогового вычета на фитнес-услуги. О соответствующем законопроекте "Известиям" Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформления налогового вычета на фитнес-услуги. О соответствующем законопроекте "Известиям" рассказал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.

Согласно документу, люди получат право компенсировать часть расходов на фитнес-абонементы за счет возврата НДФЛ. Они смогут вернуть 13 процентов от суммы расходов на их приобретение. Максимальная сумма вычета составит 15,6 тысяч рублей.

Уточняется, что вычет не будет распространяться на посещение спортивных мероприятий и покупку спортивного оборудования.

Гутенев отметил, что разработанный Минфином документ уже поступил в правительство. Ожидается, что в декабре его внесут в Госдуму. Парламентарий предположил, что инициатива с высокой долей вероятности будет поддержана.