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РИА Новости

СМИ сообщают о задержании Турцией старшей сестры аль-Багдади с семьей

02:24 05.11.2019
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© REUTERS / Reuters TVАбу Бакр аль-Багдади
Абу Бакр аль-Багдади
© REUTERS / Reuters TV
Абу Бакр аль-Багдади. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Власти Турции задержали старшую сестру лидера "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади вместе с ее семьей, утверждают американское агентство Ассошиэйтед Пресс и британский Рейтер ссылаясь на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника.
По данным агентств, 65-летняя Расмия Авад (Rasmiya Awad) была задержана вечером в понедельник в городе Азаз в провинции Алеппо на севере Сирии. Источник агентства АП заявил, что Авад подозревается в связях с экстремистской группировкой.
"Подобное (задержание - ред.) является золотой жилой для разведки. То, что она знает об (ИГ*), может значительно расширить наше понимание группировки и помочь нам поймать еще больше негодяев", - заявил источник.
Источник добавил, что вместе с ней были ее муж, пятеро детей и невестка. Совершеннолетние задержанные были допрошены, пишет агентство.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
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Трамп сравнил себя с псом, отличившимся при ликвидации аль-Багдади
Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации Аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". Позже официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что у России нет достоверной информации о том, что американские военные провели операцию по "очередному" уничтожению Аль-Багдади. Связанный с исламистами сайт Amaq сообщал, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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Ликвидация Абу Бакра аль-БагдадиМинистерство обороны РоссииИсламское государствоДональд ТрампИгорь КонашенковСирияСШАВ мире
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