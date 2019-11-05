СМИ сообщают о задержании Турцией старшей сестры аль-Багдади с семьей

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Власти Турции задержали старшую сестру лидера " Власти Турции задержали старшую сестру лидера " Исламского государства "* Абу Бакра аль-Багдади вместе с ее семьей, утверждают американское агентство Ассошиэйтед Пресс и британский Рейтер ссылаясь на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника.

По данным агентств, 65-летняя Расмия Авад (Rasmiya Awad) была задержана вечером в понедельник в городе Азаз в провинции Алеппо на севере Сирии. Источник агентства АП заявил, что Авад подозревается в связях с экстремистской группировкой.

"Подобное (задержание - ред.) является золотой жилой для разведки. То, что она знает об (ИГ*), может значительно расширить наше понимание группировки и помочь нам поймать еще больше негодяев", - заявил источник.

Источник добавил, что вместе с ней были ее муж, пятеро детей и невестка. Совершеннолетние задержанные были допрошены, пишет агентство.

Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации Аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". Позже официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что у России нет достоверной информации о том, что американские военные провели операцию по "очередному" уничтожению Аль-Багдади. Связанный с исламистами сайт Amaq сообщал, что ИГ* подтвердила ликвидацию своего главаря.