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РИА Новости

"Вояджер-2" спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство

02:04 05.11.2019 (обновлено: 04:10 05.11.2019)
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© NASAЗонд "Вояджер-2"
Зонд Вояджер-2
© NASA
Зонд "Вояджер-2". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Космический аппарат "Вояджер-2" спустя более чем 40 лет после запуска вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первые данные, сообщило НАСА.
"Вояджер-2" покинул гелиосферу — "защитный пузырь из частиц и магнитных полей, созданный Солнцем", говорится в сообщении. Аппарат вошел в межзвездное пространство на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли, далеко за орбитой Плутона, еще 5 ноября 2018 года. Еще год понадобился на то, чтобы собранная информация достигла Земли и была расшифрована специалистами.
В понедельник в журнале Nature Astronomy вышли пять посвященных событию статей, каждая из которых описывает результаты с одного из пяти приборов аппарата — детектора магнитного поля, двух регистраторов частиц в различных энергетических диапазонах и двух приборов для изучения плазмы — газа, состоящего из заряженных частиц.
"Совокупность этих результатов помогает нарисовать картину этой космической "прибрежной полосы", где заканчивается окружающая среда Солнца и начинается огромный океан межзвездного пространства", — отмечает НАСА.
Межзвездное пространство, как и гелиосфера, содержит плазму, хотя и более холодную и плотную, чем в гелиосфере, а также космическое излучение. Ранее за пределы гелиосферы выходил лишь один космический аппарат — "Вояджер-1", и данные с него помогли понять, что гелиосфера защищает Землю от примерно 70% межзвездной радиации.
Зонд Вояджер-2
9 июля, 15:38РИА Новости
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"Вояджер-2" подтвердил, что между гелиосферой и межзвездным пространством есть достаточно четкая граница. При пересечении этой невидимой линии резко снизилось число регистрируемых частиц гелиосферы и резко выросли показатели межзвездной радиации. "Эти данные и подтвердили, что межпланетный аппарат вошел в новую область космоса", — сообщает НАСА.
Оба "Вояджера" находятся сейчас в своего рода переходной зоне, которая еще не свободна от вещества гелиосферы. Важно, что второй "Вояджер" подтвердил показания первого, поскольку оказался в межзвездном пространстве в другом месте и в другое время 11-летнего солнечного цикла. Теперь ученые знают, что данные "Вояджера-1" не относятся лишь к конкретному месту и времени его вхождения в межзвездное пространство.
Первоначальной целью обоих "Вояджеров" было исследовать Юпитер и Сатурн. Кроме того, "Вояджер-2" осуществил пока что единственный в истории пролет мимо Урана и Нептуна. В конечном итоге оба аппарата покинули границы Солнечной системы. "Вояджер-1" сейчас находится на расстоянии 22 миллиардов километров от Солнца, а "Вояджер-2" — в 18,2 миллиарда километрах. Свету Солнца требуется 16,5 часа, чтобы достигнуть "Вояджера-2", тогда как до Земли он идет всего восемь минут.
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Космос - РИА НаукаНАСАВ мире
Популярные комментарии
Байки из Голивуда прокатывали в прошлом веке.....сейчас кто-то вспомнил, что 40 лет назад мы что-то запускали и на этом можно попробыаать поднять рейтинг американской космической отрасли, а на компе слепим отчет. Сейчас дети в детском саду понимают больше, чем в НАСА. Ну реально уже даже не смешно, а тревожно...что дальше ждать от американцев.
5 ноября, 02:58
Константин Чистов
27410055
!!!!!! Это не репу в думе чесать.
5 ноября, 02:15
Сергей
26700021
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