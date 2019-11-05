"Вояджер-2" спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство

ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости, Алексей Богдановский. Космический аппарат " Космический аппарат " Вояджер-2 " спустя более чем 40 лет после запуска вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первые данные, сообщило НАСА

"Вояджер-2" покинул гелиосферу — "защитный пузырь из частиц и магнитных полей, созданный Солнцем", говорится в сообщении. Аппарат вошел в межзвездное пространство на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли, далеко за орбитой Плутона, еще 5 ноября 2018 года. Еще год понадобился на то, чтобы собранная информация достигла Земли и была расшифрована специалистами.

В понедельник в журнале Nature Astronomy вышли пять посвященных событию статей, каждая из которых описывает результаты с одного из пяти приборов аппарата — детектора магнитного поля, двух регистраторов частиц в различных энергетических диапазонах и двух приборов для изучения плазмы — газа, состоящего из заряженных частиц.

"Совокупность этих результатов помогает нарисовать картину этой космической "прибрежной полосы", где заканчивается окружающая среда Солнца и начинается огромный океан межзвездного пространства", — отмечает НАСА.

Межзвездное пространство, как и гелиосфера, содержит плазму, хотя и более холодную и плотную, чем в гелиосфере, а также космическое излучение. Ранее за пределы гелиосферы выходил лишь один космический аппарат — "Вояджер-1", и данные с него помогли понять, что гелиосфера защищает Землю от примерно 70% межзвездной радиации.

"Вояджер-2" подтвердил, что между гелиосферой и межзвездным пространством есть достаточно четкая граница. При пересечении этой невидимой линии резко снизилось число регистрируемых частиц гелиосферы и резко выросли показатели межзвездной радиации. "Эти данные и подтвердили, что межпланетный аппарат вошел в новую область космоса", — сообщает НАСА.

Оба "Вояджера" находятся сейчас в своего рода переходной зоне, которая еще не свободна от вещества гелиосферы. Важно, что второй "Вояджер" подтвердил показания первого, поскольку оказался в межзвездном пространстве в другом месте и в другое время 11-летнего солнечного цикла. Теперь ученые знают, что данные "Вояджера-1" не относятся лишь к конкретному месту и времени его вхождения в межзвездное пространство.