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РИА Новости
Война в Сирии

На северо-востоке САР находятся около 28 тысяч детей из более чем 60 стран

01:56 05.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСирийские школьники
Сирийские школьники
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Сирийские школьники. Архивное фото
ООН, 5 ноя – РИА Новости. Около 28 тысяч детей из более чем 60 государств находятся на северо-востоке Сирии, большая часть из них в лагерях для перемещенных лиц, говорится в заявлении исполнительного директора Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетты Фор.
"По нашим подсчетам, около 28 000 детей из более чем 60 государств остаются в западне на северо-востоке Сирии, в основном в лагерях для перемещенных лиц. Почти 20 000 из них – дети из Ирака", - сказано в документе.
Более 80% из этих детей – в возрасте до 12 лет, половине не исполнилось пяти лет, отмечает исполнительный директор. По ее словам, по меньшей мере 250 мальчиков, некоторым из которых девять лет, находятся под стражей. "Все они живут в условиях, не подходящих для детей", - говорится в заявлении.
ЮНИСЕФ вновь призывает правительство САР к тому, чтобы оно обеспечило безопасную реинтеграцию сирийских детей в свои местные общины. Кроме того организация призывает правительства других стран обеспечить безопасное, достойное и добровольное возвращение на родину иностранных детей обратно в страны их происхождения.
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3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииЮНИСЕФСирияООНВ мире
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