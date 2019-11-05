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РИА Новости

На Камчатке проверяют данные об избиении женщиной малолетнего ребенка

01:50 05.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 ноя – РИА Новости. В полиции Камчатки проводят доследственную проверку по факту избиения малолетнего ребёнка в семье, сообщили РИА Новости в краевом управлении МВД РФ.
В минувшие выходные в социальных сетях на Дальнем Востоке активно обсуждался ролик, на котором женщина бьёт маленького ребёнка. СМИ пытались найти эту семью на Сахалине, в Магадане, однако позднее выяснилось, что инцидент произошёл на Камчатке этим летом.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, видео, на котором женщина кричит на ребёнка и бьёт его, снято в квартире родного дяди мальчика, а женщина – это его супруга. Мальчик оказался в этой семье после того, как его родная мать была лишена родительских прав за пьянство.
"Материалы поступили в МВД из Следственного комитета. В настоящее время проводится доследственная проверка, которая позволит квалифицировать действия женщины. Планируется, что проверка завершится до конца ноября", - сообщили в полиции.
Полиция
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Между тем, по данным регионального управления СК РФ, в ближайшее время перед судом предстанет дядя мальчика, который обвиняется в истязании своего трёхлетнего племянника.
Сейчас мальчик проживает во временной семье.
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