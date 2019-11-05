Путин уволил одиннадцать генералов СК, МВД и МЧС

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должности ряд высокопоставленных офицеров Следственного комитета, МВД и МЧС. Соответствующий указ главы государства опубликован на интернет-портале правовой информации.
Посты оставили глава МВД по Карачаево-Черкесии генерал-майор полиции Игорь Трифонов, руководитель управления МВД по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов, главный инспектор МВД генерал-майор полиции Ефрем Романов, начальник IV следственного управления Главного следственного управления Следственного комитета генерал-лейтенант юстиции Руслан Ибиев.
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Также Путин освободил от должности первого замначальника ГУ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Министерства внутренних дел Александра Мельникова, которого до этого арестовали в рамках дела о мошенничестве на 100 миллионов рублей.
Кроме того, со своих постов ушли замначальника столичного управления МЧС генерал-майор Сергей Журавлев, руководитель ГУ МЧС России по Кировской области генерал-майор Михаил Лихачев, руководитель ГУ МЧС по Республике Крым Александр Еремеев, директор департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС Максим Максименко, начальник Управления информационных технологий и связи МЧС генерал-майор Сергей Власов и замдиректора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС Владимир Дежкин.
Путин также присвоил звания генерал-майора и генерал-лейтенанта шестнадцати офицерам МВД.