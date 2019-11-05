Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T06:09Z
https://ria.ru/20191105/1560570602.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156056/04/1560560475_0:48:3007:1739_1036x0_80_0_0_9c112f7212ee311bed0c76a281194976.jpg
РИА Новости

Путин уволил одиннадцать генералов СК, МВД и МЧС

01:40 05.11.2019 (обновлено: 06:09 05.11.2019)
40619
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Владимир Путин выступает на торжественном приеме в честь Дня народного единства.
 Владимир Путин выступает на торжественном приеме в честь Дня народного единства.
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должности ряд высокопоставленных офицеров Следственного комитета, МВД и МЧС. Соответствующий указ главы государства опубликован на интернет-портале правовой информации.
Посты оставили глава МВД по Карачаево-Черкесии генерал-майор полиции Игорь Трифонов, руководитель управления МВД по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов, главный инспектор МВД генерал-майор полиции Ефрем Романов, начальник IV следственного управления Главного следственного управления Следственного комитета генерал-лейтенант юстиции Руслан Ибиев.
Директор ФСИН России генерал-полковник Геннадий Корниенко
3 октября, 14:12Радио Sputnik
Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко
Также Путин освободил от должности первого замначальника ГУ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Министерства внутренних дел Александра Мельникова, которого до этого арестовали в рамках дела о мошенничестве на 100 миллионов рублей.
Кроме того, со своих постов ушли замначальника столичного управления МЧС генерал-майор Сергей Журавлев, руководитель ГУ МЧС России по Кировской области генерал-майор Михаил Лихачев, руководитель ГУ МЧС по Республике Крым Александр Еремеев, директор департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС Максим Максименко, начальник Управления информационных технологий и связи МЧС генерал-майор Сергей Власов и замдиректора департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС Владимир Дежкин.
Путин также присвоил звания генерал-майора и генерал-лейтенанта шестнадцати офицерам МВД.
522163230
Обсудить 12
Следственный комитет РФМВД РФМЧС РФБезопасностьПроисшествия
Популярные комментарии
Можно было написать проще, отправил на пенсию 10 генералов, зачем пиариться?
5 ноября, 02:01
kainlepos
1820001
Сам не собирается на пенсию, пора вроде давно. А то уже не известно с какой стороны ждать подвоха.
5 ноября, 04:53
aadreyt68
1130004
Рекомендуем
Ребенок взвешивается на весах
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Президент России Владимир Путин
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского
Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников в суде
Арестованного генерала МВД Мельникова освободили от должности
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа
Певица Лолита с супругом Дмитрием Ивановым
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Зонд Вояджер-2
"Вояджер-2" спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство
Строительство газопровода Северный поток-2
Украина попросила Эстонию помешать строительству "Северного потока — 2"
Джорджтаун
В МВФ назвали страну с самой быстрорастущей экономикой
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Американские военные назвали сферу, в которой США уступает России
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Пропавшую в Нижнем Новгороде девушку нашли мертвой
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
В ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Минске объяснили слова Лукашенко о "чужих войнах"
Прохожий во время дождя на Красной площади
Врачи рассказали, как можно компенсировать недостаток солнечного света
Стенд компании Росатом
Росатом раскрыл, как СССР преодолевал дефицит плутония для атомных бомб
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:52В министерстве обороны Японии рассказали о новых ракетах КНДР
06:51Под Саратовом горит кроличья ферма на площади 1,2 тысячи "квадратов"
06:50СК возбудил уголовное дело по факту смерти двух детей в Приморье
06:49Женщина и двое детей погибли при пожаре в Башкирии, три человека ранены
06:47В Японии Косачев передал в палате советников послание от Матвиенко
06:40В МИД Украины призвали мир надавить на Россию из-за задержанных кораблей
06:00Власти Хабаровского края купят авиабилеты Лисову с детьми
05:56"Паллада" в кругосветном путешествии прошла Сангарский пролив
05:54Китай надеется, что соглашение RCEP будет подписано и скоро вступит в силу
05:52Китай продолжит облегчать доступ на свой рынок для иностранных инвестиций
05:45Пугачеву и Галкина отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова
05:36Минфин рассказал о рекордном росте доходов бюджета от повышения НДС
05:15В МИД КНДР прокомментировали доклад США про список спонсоров терроризма
05:10В Сирии в районе Кобани возрождается сельское хозяйство
05:06В Чили находятся в больницах более 1600 пострадавших при протестах
04:46Сахалин и Курилы оснастят станциями мониторинга воздуха
04:40В Находке вновь начали поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере
04:37США до сих пор не могут перестать зависеть от российских РД-180, пишет NI
04:29Более половины американцев поддерживают импичмент Трампа, показал опрос
04:23Отряд ВВО завершил обработку территорий в ЕАО, пострадавших от паводка
Лента новостейМолния