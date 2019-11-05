Путин уволил одиннадцать генералов СК, МВД и МЧС

Также Путин освободил от должности первого замначальника ГУ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Министерства внутренних дел Александра Мельникова, которого до этого арестовали в рамках дела о мошенничестве на 100 миллионов рублей.