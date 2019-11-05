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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Глава Гватемалы намерен разорвать отношения с Венесуэлой после инаугурации

01:26 05.11.2019
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© AP Photo / Oliver de RosНедавно избранный президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи
Недавно избранный президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи
© AP Photo / Oliver de Ros
Недавно избранный президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи. Архивное фото
МЕХИКО, 5 ноя - РИА Новости. Недавно избранный президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи заявил, что разорвет отношения с Венесуэлой после инаугурации в январе 2020 года.
"Мы сделаем это 14 января. Мы собираемся полностью разорвать отношения с Венесуэлой", - заявил президент журналистам. Слова президента приводит издание Impulso.
Джамматеи был избран президентом Гватемалы в августе 2019 года, до этого политик возглавлял систему исправительных учреждений страны.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо выступает на улице Каракаса . 11 января 2019
24 января, 00:33Попытка госпереворота в Венесуэле
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаРоссияСШАВ мире
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