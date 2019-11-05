В Греции митрополит запретил на радио передачи архиерея за поддержку ПЦУ

АФИНЫ, 5 ноя – РИА Новости. Раскол в Раскол в Элладской православной церкви по вопросу о признании "новой церкви" Украины приобретает все более реальные очертания - митрополит Пирейский Серафим запретил на церковной радиостанции своей митрополии передачи митрополита Гортинского Иеремия из-за признания ПЦУ и ее священников-раскольников.

Заявление Серафима Пирейского публикует сайт vimaorthodoxias.gr.

Гортинская и Мегалопольская митрополия расположена в центральной части Пелопоннеса. Митрополит Иеремия, выступая в конце октября, назвал "лжецами и клеветниками" тех "священных лиц", кто говорит о признании раскольников. Он считает, что после того, как Константинопольский патриарх Варфоломей принял в церковное общение украинских раскольников, они больше не являются таковыми. По его словам, Константинопольский патриарх сказал, что на Украине отвергли раскол, и те, кто не согласен с этим, клевещут.

Серафим Пирейский, который возглавляет синодальную комиссию по ересям и сектам и выступает против признания украинских раскольников, заявил, что Иеремия нанес "ужасные оскорбления" всем, кто является приверженцем соблюдения Священных Канонов церкви и считает незаконными действия Константинопольского патриархата в отношении лишенных сана лиц.

Серафим заявил, что следствием "публичных злых оскорблений" стало решение прекратить сотрудничество радиостанции "Пирейская церковь 91,2 ФМ" с митрополитом Гортинским. Серафим заявил, что это оскорбление и унижение святых отцов Вселенских соборов, которые страдали за церковь.

Митрополит Пирейский напомнил, что патриарх Варфоломей раньше в письмах признал юрисдикцию Русской Церкви в отношении раскольников. Серафим назвал неканоническими "объединительный собор" и томос об автокефалии.

Серафим заявил, что ошибочное решение греческой церкви стать вовлеченными в крайне важную проблему, к сожалению, привело к тому, что Русская Церковь исключила из диптиха имя архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима. Серафим добавил также, что действия Русской Церкви по исключению из диптихов имен нарушителей полностью соответствуют священным канонам

"Наконец, мы все понимаем, что война, которая объединяет с Богом, предпочтительнее псевдомира, который отделяет от Него", - говорится в заявлении.

Иеремия Гортинский в ответе на сайте митрополии написал, что ему было тяжело читать письмо Серафима.

По его словам, признание автокефалии Украины было "позицией большинства греческой церковной иерархии". "Так почему же вы выступаете против меня и не обращаетесь против стольких иерархов нашей церкви, которые приняли сердечное соглашение с позицией нашего архиепископа?" - пишет Иеремия.

"Я хочу быть борцом за православную веру. Но никогда я бы не захотел быть таким бойцом, как вы", - говорится в письме.

Ранее митрополит Пирейский Серафим заявил изданию vimaorthodoxias.gr, что вместе с митрополитом Кифирским Серафимом направит письмо к предстоятелям всех поместных церквей с призывом созвать всеправославный собор даже и без участия Константинопольского патриарха Варфоломея.

"Ни одна церковь не признает раскольников. Ни один Патриархат не признает так называемую новую церковь Украины", - сказал Серафим, по словам которого, иерархи греческой церкви сделали историческую ошибку.

Газета "Ортодоксос типос" назвала незаконным решение архиепископа Афинского признать ПЦУ, поскольку оно нарушает устав Элладской церкви.

"Призываем иерархов, монастыри, игуменов и игумений, Священную ассоциацию духовенства Греции, клириков, моназхов, ассоциации и всех благочестивых православных обратиться в Государственный совет (высший административный суд) с тем, чтобы восстановить каноничность нашей церкви", - говорится в заявлении, опубликованном в последнем номере издания.

Элладская православная церковь (ЭПЦ) 12 октября на Архиерейском соборе признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию в православном мире по своему усмотрению. В докладе главы ЭПЦ архиепископа Иеронима содержится рекомендация признать "новую церковь" Украины.

В частности, в нем отмечается, что "Церковь Украины всегда оставалась в канонической церковной юрисдикции Вселенского Патриархата", несмотря на 300 лет ее официального всеми признания в составе РПЦ, и что признание церкви из раскольников есть обстоятельство, "особенно полезное для православной церкви и ценное для укрепления отношений между церквями Великой России и Украины". Итоги собора Элладской церкви вызвали неоднозначную реакцию в самой ЭПЦ. В греческой церкви 81 митрополит, из них 69 присутствовали на соборе, а в обсуждении участвовали только 33.