Трамп рассказал про переговоры с Россией и КНР по контролю над вооружениями

"Мы работаем с Китаем, мы работаем с Россией. Думаю, они хотели бы сделать это (договориться – ред.), особенно, когда речь идет о ядерном оружии. Мы обдумываем что-то вроде крупного соглашения по контролю над вооружениями с Китаем, Россией и, возможно, больше ни с кем", - сказал он.
После выхода США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности и в свете истекающего в феврале 2021 года срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях Россия последовательно призывает Вашингтон продлить СНВ-3.
Однако Китай сразу заявил, что не будет принимать участия в подобных переговорах.