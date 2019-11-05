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РИА Новости

Трамп рассказал про переговоры с Россией и КНР по контролю над вооружениями

01:11 05.11.2019
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© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Joshua Roberts
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. Трамп заявил, что Россия и Китай, по его мнению, хотят достичь договоренностей с США в сфере контроля над вооружениями, заявил во вторник журналистам президент США Дональд Трамп.
"Мы работаем с Китаем, мы работаем с Россией. Думаю, они хотели бы сделать это (договориться – ред.), особенно, когда речь идет о ядерном оружии. Мы обдумываем что-то вроде крупного соглашения по контролю над вооружениями с Китаем, Россией и, возможно, больше ни с кем", - сказал он.
После выхода США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности и в свете истекающего в феврале 2021 года срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях Россия последовательно призывает Вашингтон продлить СНВ-3.
Однако Китай сразу заявил, что не будет принимать участия в подобных переговорах.
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