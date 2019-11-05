Трамп рассказал про переговоры с Россией и КНР по контролю над вооружениями

"Мы работаем с Китаем, мы работаем с Россией. Думаю, они хотели бы сделать это (договориться – ред.), особенно, когда речь идет о ядерном оружии. Мы обдумываем что-то вроде крупного соглашения по контролю над вооружениями с Китаем, Россией и, возможно, больше ни с кем", - сказал он.