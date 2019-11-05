Во "ВКонтакте" произошли сбои из-за пожара в дата-центре

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Сбои в работе сервисов социальной сети " Сбои в работе сервисов социальной сети " ВКонтакте " произошли из-за возгорания в партнерском дата-центре, говорится в официальном сообществе " Команда ВКонтакте ".

Ранее пользователи социальной сети из ряда российских городов сообщили о сбое в работе соцсети. Жалобы касались проблем с загрузкой сайта и доставкой сообщений.

"Несколько часов назад в нашем партнёрском дата-центре случилось возгорание, оно вызвало серьёзные проблемы с энергоснабжением. Под ударом оказалась критическая часть серверов, которые обеспечивают работу основных продуктов ВКонтакте — например, мессенджера и ленты новостей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалистам "ВКонтакте" пришлось выехать в сам дата-центр для оказания помощи. Подача электричества уже восстановлена, проводятся работы по замене вышедшего из строя оборудования.