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РИА Новости

Во "ВКонтакте" произошли сбои из-за пожара в дата-центре

01:05 05.11.2019
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© Фото : Пресс-служба "ВКонтакте" Логотип социальной сети "ВКонтакте"
Логотип социальной сети ВКонтакте
© Фото : Пресс-служба "ВКонтакте"
Логотип социальной сети "ВКонтакте" . Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Сбои в работе сервисов социальной сети "ВКонтакте" произошли из-за возгорания в партнерском дата-центре, говорится в официальном сообществе "Команда ВКонтакте".
Ранее пользователи социальной сети из ряда российских городов сообщили о сбое в работе соцсети. Жалобы касались проблем с загрузкой сайта и доставкой сообщений.
"Несколько часов назад в нашем партнёрском дата-центре случилось возгорание, оно вызвало серьёзные проблемы с энергоснабжением. Под ударом оказалась критическая часть серверов, которые обеспечивают работу основных продуктов ВКонтакте — например, мессенджера и ленты новостей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалистам "ВКонтакте" пришлось выехать в сам дата-центр для оказания помощи. Подача электричества уже восстановлена, проводятся работы по замене вышедшего из строя оборудования.
Страница социальной сети Вконтакте
Вчера, 15:43Радио Sputnik
"ВКонтакте" протестирует сервис для борьбы с оскорблениями в комментариях
"Сейчас большинство сервисов работает стабильно. Мы анализируем ход и причины этого сложного сбоя и устраняем оставшиеся последствия", - добавляется в сообщении.
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ВКонтактеРоссияТехнологииПроисшествия
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