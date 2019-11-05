Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-05T00:43Z
https://ria.ru/20191105/1560570174.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153201/26/1532012634_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_11c9376e466f72bda333618d95485faf.jpg
РИА Новости

Названы регионы с самым доступным дизельным топливом для населения

00:43 05.11.2019
1272
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПродажа дизельного топлива
Продажа дизельного топлива
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Продажа дизельного топлива . Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Больше всего дизельного топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, а меньше всего - жители Республики Дагестан, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Разница в ценах по регионам

В 2019 году в России цены на дизельное топливо оставались довольно стабильными. По состоянию на середину октября средние потребительские цены дизтопливо в целом по стране составили 46,24 рубля за литр, что на 0,9% ниже, чем на конец 2018 года. Впрочем, динамика и уровень цен на дизельное топливо существенно отличается в разных регионах страны.
Разница в ценах на дизельное топливо между максимумом и минимумом превышает 50%. При этом следует учитывать, что уровень цен на АЗС не всегда свидетельствует о доступности дизельного топлива для населения, так как уровень заработных плат также существенно отличается в разных регионах страны.
Рейтинг РИА Новости, составленный по данным Росстата, строился на основе ранжирования регионов по количеству дизельного топлива, которое может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе чистую заработную плату.
Рейтинг регионов по доступности дизельного топлива для населения
Вчера, 00:00РИА Новости
Рейтинг регионов по доступности дизельного топлива для населения
Чтобы определить количество дизельного топлива, доступного на чистую заработную плату, среднемесячную зарплату в регионе за период с августа 2018 года по июль 2019 года за вычетом НДФЛ разделили на средние в регионе потребительские цены на дизельное топливо в середине октября 2019 года.

В лидерах - ЯНАО и Москва

Результаты рейтинга свидетельствуют, что наиболее доступное дизельное топливо - в Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь на среднемесячную зарплату можно купить 1739 литров дизельного топлива. В число лидеров также входят Москва и Чукотский автономный округ, где жители на среднюю зарплату могут купить более 1,5 тысячи литров дизельного топлива.
Еще в девяти регионах на среднемесячную зарплату доступно более тысячи литров дизельного топлива.
В числе лидеров по его доступности преимущественно регионы Крайнего Севера и Дальнего Востока. Кроме них в первую двадцатку рейтинга входят только Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области.
17 мая, 17:39РИА Новости
Замглавы Росрезерва грозит до 10 лет колонии за аферу с дизельным топливом
Анализ результатов рейтинга показывает, что основным фактором, влияющим на доступность дизельного топлива, являются не столько цены, сколько уровень зарплат. Среди регионов из первой двадцатки рейтинга только у двух (в Москве и Московской области) цены на дизельное топливо ниже общероссийских, а в остальных выше, причем во многих из них довольно существенно. В регионах из нижней части рейтинга цены на дизельное топливо напротив преимущественно ниже средних по стране.

В аутсайдерах – Дагестан и Карачаево-Черкессия

Меньше всего дизельного топлива на среднемесячную зарплату могут купить жители Республики Дагестан (504 литра) и Карачаево-Черкесской Республики (508 литров). При этом уровень цен на дизельное топливо в этих субъектах РФ ниже общероссийского более чем на 1 рубль за литр.
Самое дешевое дизельное топливо в Ингушетии и Чечне, где литр стоит менее 40 рубля, в то время как в целом по стране средняя цена дизельного топлива составляет 46,24 рубля за литр. Самое дорогое – более 55 рублей за литр – в Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе. Однако по доступности дизельного топлива данные регионы занимают высокие позиции, что обусловлено высоким уровнем заработных плат.
В 2019 году в большинстве регионов цены на дизельное топливо снизились либо оставались довольно стабильными. С начала года по середину октября более чем на 1% цены на дизельное топливо выросли только в 16 регионов. Из них только в четырех рост превысил 3%.
Владимир Путин
11 апреля, 15:35РИА Новости
Путин призвал контролировать рост цен на дизельное топливо
Наиболее существенное снижение цен по сравнению с началом года зафиксировано в Республике Тыва на 9,6% и в Кемеровской области на 5,2%. Еще в шестнадцати регионах цены снизились более чем на 2%.
2100324
Обсудить 2
Ямало-Ненецкий автономный округДТ (дизельное топливо)РоссияЯкутияЭкономика
Рекомендуем
Рейтинг регионов по доступности дизельного топлива для населения
Рейтинг регионов по доступности дизельного топлива для населения
Агенты ФБР в Калифорнии
В ФБР явился мужчина и "предупредил" о российских "жучках" в ушах людей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Минске объяснили слова Лукашенко о "чужих войнах"
Президент России Владимир Путин
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Джорджтаун
В МВФ назвали страну с самой быстрорастущей экономикой
Актер Вячеслав Тихонов в роли Штирлица
Опрос ВЦИОМ выявил самых популярных разведчиков у россиян
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Американские военные назвали сферу, в которой США уступает России
Российские рубли
Россиянин подал иск о возмещении морального ущерба на 100 триллионов рублей
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков высмеял призыв Украины к Эстонии бороться с "Северным потоком — 2"
Вид на небоскребы делового центра Москва-Сити с высотного дома на Кудринской площади в Москве
В Москве пять тысяч пар поженились на новых площадках для регистрации брака
Пожилые люди во время занятий в фитнес-клубе в Москве
В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги
Советский разведчик Рихард Зорге
Опрос показал, хотят ли россияне карьеры разведчика для своих детей
Автомобиль гуманитарного конвоя МЧС РФ во время разгрузки в Донецке
Украина направила три ноты протеста России из-за гумконвоев в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце. 29 августа 2019
Зеленский не является хозяином в Офисе президента, заявили на Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:56Макрон прокомментировал торговые переговоры США и Китая
06:52В министерстве обороны Японии рассказали о новых ракетах КНДР
06:51Под Саратовом горит кроличья ферма на площади 1,2 тысячи "квадратов"
06:50СК возбудил уголовное дело по факту смерти двух детей в Приморье
06:49Женщина и двое детей погибли при пожаре в Башкирии, три человека ранены
06:47В Японии Косачев передал в палате советников послание от Матвиенко
06:40В МИД Украины призвали мир надавить на Россию из-за задержанных кораблей
06:00Власти Хабаровского края купят авиабилеты Лисову с детьми
05:56"Паллада" в кругосветном путешествии прошла Сангарский пролив
05:54Китай надеется, что соглашение RCEP будет подписано и скоро вступит в силу
05:52Китай продолжит облегчать доступ на свой рынок для иностранных инвестиций
05:45Пугачеву и Галкина отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова
05:36Минфин рассказал о рекордном росте доходов бюджета от повышения НДС
05:15В МИД КНДР прокомментировали доклад США про список спонсоров терроризма
05:10В Сирии в районе Кобани возрождается сельское хозяйство
05:06В Чили находятся в больницах более 1600 пострадавших при протестах
04:46Сахалин и Курилы оснастят станциями мониторинга воздуха
04:40В Находке вновь начали поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере
04:37США до сих пор не могут перестать зависеть от российских РД-180, пишет NI
04:29Более половины американцев поддерживают импичмент Трампа, показал опрос
Лента новостейМолния