Названы регионы с самым доступным дизельным топливом для населения

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Больше всего дизельного топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Больше всего дизельного топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа , а меньше всего - жители Республики Дагестан , свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Разница в ценах по регионам

В 2019 году в России цены на дизельное топливо оставались довольно стабильными. По состоянию на середину октября средние потребительские цены дизтопливо в целом по стране составили 46,24 рубля за литр, что на 0,9% ниже, чем на конец 2018 года. Впрочем, динамика и уровень цен на дизельное топливо существенно отличается в разных регионах страны.

Разница в ценах на дизельное топливо между максимумом и минимумом превышает 50%. При этом следует учитывать, что уровень цен на АЗС не всегда свидетельствует о доступности дизельного топлива для населения, так как уровень заработных плат также существенно отличается в разных регионах страны.

Рейтинг РИА Новости, составленный по данным Росстата, строился на основе ранжирования регионов по количеству дизельного топлива, которое может приобрести житель того или иного субъекта РФ на среднюю в регионе чистую заработную плату.

Чтобы определить количество дизельного топлива, доступного на чистую заработную плату, среднемесячную зарплату в регионе за период с августа 2018 года по июль 2019 года за вычетом НДФЛ разделили на средние в регионе потребительские цены на дизельное топливо в середине октября 2019 года.

В лидерах - ЯНАО и Москва

Результаты рейтинга свидетельствуют, что наиболее доступное дизельное топливо - в Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь на среднемесячную зарплату можно купить 1739 литров дизельного топлива. В число лидеров также входят Москва и Чукотский автономный округ, где жители на среднюю зарплату могут купить более 1,5 тысячи литров дизельного топлива.

Еще в девяти регионах на среднемесячную зарплату доступно более тысячи литров дизельного топлива.

В числе лидеров по его доступности преимущественно регионы Крайнего Севера и Дальнего Востока. Кроме них в первую двадцатку рейтинга входят только Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области.

Анализ результатов рейтинга показывает, что основным фактором, влияющим на доступность дизельного топлива, являются не столько цены, сколько уровень зарплат. Среди регионов из первой двадцатки рейтинга только у двух (в Москве и Московской области) цены на дизельное топливо ниже общероссийских, а в остальных выше, причем во многих из них довольно существенно. В регионах из нижней части рейтинга цены на дизельное топливо напротив преимущественно ниже средних по стране.

В аутсайдерах – Дагестан и Карачаево-Черкессия

Меньше всего дизельного топлива на среднемесячную зарплату могут купить жители Республики Дагестан (504 литра) и Карачаево-Черкесской Республики (508 литров). При этом уровень цен на дизельное топливо в этих субъектах РФ ниже общероссийского более чем на 1 рубль за литр.

Самое дешевое дизельное топливо в Ингушетии и Чечне, где литр стоит менее 40 рубля, в то время как в целом по стране средняя цена дизельного топлива составляет 46,24 рубля за литр. Самое дорогое – более 55 рублей за литр – в Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе. Однако по доступности дизельного топлива данные регионы занимают высокие позиции, что обусловлено высоким уровнем заработных плат.

В 2019 году в большинстве регионов цены на дизельное топливо снизились либо оставались довольно стабильными. С начала года по середину октября более чем на 1% цены на дизельное топливо выросли только в 16 регионов. Из них только в четырех рост превысил 3%.