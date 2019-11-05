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РИА Новости

В Московском планетарии рассказали про метеорный поток Тауриды

00:29 05.11.2019
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© РИА Новости / Александр ВильфМосковский планетарий
Московский планетарий
© РИА Новости / Александр Вильф
Московский планетарий. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Метеорный поток Тауриды достигнет своего пика в ночь с 5 на 6 ноября, но астрономы не рекомендуют наблюдать за ним, так как он не представляет собой такого захватывающего зрелища, как другие потоки, рассказала РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
"Условия наблюдения малоблагоприятные. К тому же это не очень интенсивный поток, как, например, Леониды, когда раз в 33 года бывает максимум, и несколько десятков метеоров в минуту можно увидеть, или другие достаточно интенсивные потоки. Тут речь идет о единицах (метеоров в час, - ред.)", - сказала Рублева.
Кроме того, по её словам, москвичам может помешать неблагоприятная погода. При этом научный руководитель напомнила, что поток получил свое название от созвездия Тельца, которое является радиантом (местом, из которого "появляются" метеоры) потока Тауриды.
Рублева уточнила, что гораздо интереснее наблюдать за потоком Леониды, который достигнет своего пика в середине ноября. Кроме того, еще одно интересное астрономическое событие пройдет 11 ноября, это будет транзит Меркурия по Солнцу, который бывает "не каждый месяц, и даже не каждый год".
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Космос - РИА НаукаМоскваРоссия
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