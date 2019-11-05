В Московском планетарии рассказали про метеорный поток Тауриды

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Метеорный поток Тауриды достигнет своего пика в ночь с 5 на 6 ноября, но астрономы не рекомендуют наблюдать за ним, так как он не представляет собой такого захватывающего зрелища, как другие потоки, рассказала РИА Новости научный директор Метеорный поток Тауриды достигнет своего пика в ночь с 5 на 6 ноября, но астрономы не рекомендуют наблюдать за ним, так как он не представляет собой такого захватывающего зрелища, как другие потоки, рассказала РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

"Условия наблюдения малоблагоприятные. К тому же это не очень интенсивный поток, как, например, Леониды, когда раз в 33 года бывает максимум, и несколько десятков метеоров в минуту можно увидеть, или другие достаточно интенсивные потоки. Тут речь идет о единицах (метеоров в час, - ред.)", - сказала Рублева.

Кроме того, по её словам, москвичам может помешать неблагоприятная погода. При этом научный руководитель напомнила, что поток получил свое название от созвездия Тельца, которое является радиантом (местом, из которого "появляются" метеоры) потока Тауриды.