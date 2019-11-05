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РИА Новости

Иран может перейти к дальнейшему сокращению своих обязательств по СВПД

00:22 05.11.2019
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© Фото : public domainЗаготовка из высокообогащенного урана
Заготовка из высокообогащенного урана
© Фото : public domain
Заготовка из высокообогащенного урана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 5 ноя – РИА Новости. Два месяца назад Иран принял решение об отказе выполнять еще одну часть обязательств ядерной сделки, предоставив странам-членам соглашения (Британия, Франция, Германия, Россия и Китай) еще 60 дней на его реабилитацию - попытаться обеспечить интересы Ирана. Пятого ноября этот срок истекает.
Ожидается, что президент Ирана Хасан Роухани объявит о четвертом по счету этапе сокращения ядерных обязательств.
Непосредственные детали связанных с этим мер и содержание пока неизвестны, однако официальный представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди прежде заявлял, что у Тегерана осталось не так много вариантов, которые укладываются в ядерное соглашение, намекнув о возможных мерах в отношении ядерного объекта в Фордо.
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) предполагает, что Иран проведет перепрофилирование ядерного объекта в Фордо под центр для производства стабильных изотопов, воздерживаясь от обогащения урана на нем, оставив Натанз в качестве единственного объекта по обогащению урана.
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Тем не менее, власти Ирана пока не раскрывали, от каких непосредственно обязательств они намерены отказаться, и не уточняли, будет ли четвертый этап сокращения ядерных обязательств последним.

Прежние меры

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.
Отказ от выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первый этап касалась запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Так, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.
Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Иран уже доводил уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
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В начале же сентября Иран в третий раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке. Тогда Тегеран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
Накануне истечения 60-дневного срока вице-президент и глава Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что Тегеран задействовал уже 60 центрифуг нового поколения IR-6, то есть вдвое больше, чем отмечалось в ядерном соглашении.
Кроме того, он сообщил о работе Ирана над новейшей центрифугой IR-9, которая мощнее в 50 раз основной центрифуги, используемой Ираном – IR-1. Подобные меры позволят Ирану значительно увеличить мощности по обогащению урана.

Причины и требования

Начало сокращение Ираном обязательств с 8 мая по сути стало ответной мерой на выход более года назад США из договоренности и, как заявляют в Тегеране, на отсутствие приверженности соглашению европейских участников сделки. Россию и Китай Тегеран ставит особняком.
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Тегеран каждый раз давал ровно 60 дней на выполнение сторонами сделки требований Ирана - обеспечить дееспособность соглашения таким образом, чтобы страна могла получать предусмотренные договоренностью преференции, в том числе сотрудничать с зарубежными компаниями, и торговать нефтью, на которые США наложили свои ограничения, фактически пригрозив странам санкциями за работу с Ираном и покупку иранской нефти.
Однако Тегеран изначально заявил, что как только соглашение начнет действовать в полную силу за счет его реализации странами-членами, он свернет все предпринятые меры по сокращению обязательств.
С этой целью он вел консультации со сторонами соглашения, пытаясь найти взаимоприемлемое решение проблемы. Если до третьего этапа сокращения ядерных обязательств велись более активные переговоры по тому, как обеспечить интересы Ирана, то после него, за исключением министерской встречи участников СВПД в Нью-Йорке, внешняя активность спала.
Во всяком случае, иранские официальные лица не говорили о том, что могут отказаться от четвертого шага сокращения ядерных обязательств, как это было за несколько дней до предыдущего этапа.
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Основной вопрос, который чаще звучал в последние два месяца - это встреча иранских и американских представителей, президента Ирана Хасана Роухани и президента США Дональда Трампа для обсуждения сделки, которую Вашингтон хочет изменить.
Однако верховный лидер Ирана Али Хаменеи исключал возможность двусторонних переговоров, указывая, что обсуждения могут проходить только в том случае, если США вернутся к выполнению ядерной сделки, то они могут принять участие в переговорах в прежнем формате сделки.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Дональд ТрампАли ХаменеиИранСШАВ мире
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