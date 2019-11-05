Сотрудники ФБР арестовали американца, который планировал взорвать синагогу

Агенты ФБР связались с Холцером, изображая его единомышленников-неонацистов, чтобы выяснить, нет ли у него противоправных намерений. Подозреваемый поделился с ними планами отравить прихожан синагоги, а также переслал свои фотографии в окружении неонацистской атрибутики.

В октябре Холцер встретился с тремя агентами ФБР в Колорадо и рассказал им о своем желании начать "священную расовую войну". При этом он утверждал, что ему уже удалось отравить водопроводные трубы в синагоге ртутью, из-за чего здание пришлось закрыть на несколько месяцев. Затем Холцер и агенты под прикрытием перешли к планированию взрыва с помощью самодельного взрывного устройства. Агенты заявили, что купили динамит и детали для сборки бомб. Холцер был задержан на встрече с агентами ФБР за несколько часов до планируемого взрыва.