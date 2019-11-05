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РИА Новости

Сотрудники ФБР арестовали американца, который планировал взорвать синагогу

00:15 05.11.2019
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© РИА Новости / Григорий ДубовицкийАвтомобиль полиции в США
Автомобиль полиции в США
© РИА Новости / Григорий Дубовицкий
Автомобиль полиции в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Житель Колорадо Ричард Холцер арестован за сговор с целью взрыва в синагоге в городе Пуэбло, говорится в документах суда.
Холцер, которому 27 лет, не раз высказывал расистские и антисемитские взгляды в соцсетях, говорится в показаниях агента ФБР, приложенных к делу в обоснование ареста.
Агенты ФБР связались с Холцером, изображая его единомышленников-неонацистов, чтобы выяснить, нет ли у него противоправных намерений. Подозреваемый поделился с ними планами отравить прихожан синагоги, а также переслал свои фотографии в окружении неонацистской атрибутики.
В октябре Холцер встретился с тремя агентами ФБР в Колорадо и рассказал им о своем желании начать "священную расовую войну". При этом он утверждал, что ему уже удалось отравить водопроводные трубы в синагоге ртутью, из-за чего здание пришлось закрыть на несколько месяцев. Затем Холцер и агенты под прикрытием перешли к планированию взрыва с помощью самодельного взрывного устройства. Агенты заявили, что купили динамит и детали для сборки бомб. Холцер был задержан на встрече с агентами ФБР за несколько часов до планируемого взрыва.
Сотрудники полиции в Германии
16 октября, 12:07РИА Новости
В Германии прошли обыски по делу о нападении на синагогу, сообщили СМИ
Если суд признает Холцера виновным, ему грозит многолетнее тюремное заключение.
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