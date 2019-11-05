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РИА Новости

Путин проведет заседание совета по русскому языку

00:05 05.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет заседание совета при президенте по русскому языку, на котором планируется обсудить вопросы популяризации русского языка и литературы за рубежом, а также встретится в Кремле с представителями движения студенческих отрядов, которое в 2019 году отмечает свой 60-летний юбилей.
"Пятого ноября 2019 года под председательством Владимира Путина состоится заседание совета при президенте по русскому языку. Это первое заседание совета в новом составе", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Совет по русскому языку был создан в 2014 году для развития русского языка как в России, так и за рубежом. Второго августа 2019 года был утвержден новый состав совета, куда, помимо ведущих российских филологов и лингвистов, вошли представители учительского сообщества, историки русской литературы, руководители литературных музеев, писатели и издатели. Председателем Совета был назначен советник президента РФ Владимир Толстой.
Участники заседания обсудят реализацию федерального закона "О государственном языке Российской Федерации", поддержку и популяризацию русского языка и литературы за рубежом, подготовку к празднованию 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина.
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"В этот же день президент примет в Кремле представителей движения студенческих отрядов, которое в 2019 году отмечает 60-летний юбилей и 15-летие современного этапа своего развития", - также говорится в сообщении.
Отмечается, что на встречу приглашены руководители центрального штаба Российских студенческих отрядов, командиры региональных отделений и победители всероссийских трудовых проектов.
Согласно данным на сайте молодежной общероссийской общественной организации, "Российские студенческие отряды" (РСО) – крупнейшая организация страны, которая обеспечивает временной работой более 240 тысяч молодых людей из 72 регионов РФ, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи. За годы существования движения через школу студенческих отрядов прошло около 19 миллионов человек. В XX веке студенческие строительные отряды участвовали в освоении целинных и залежных земель, создании нефтегазового комплекса страны, строительстве БАМа, различных промышленных предприятий, заводов и электростанций.
Сегодня Российские студенческие отряды – это 240 тысяч человек, которые работают в различных направлениях, в том числе в строительстве, медицине, сельском хозяйстве. Порядка 15 тысяч представителей движения участвовали в таких масштабных проектах как возведение объектов Саммита АТЭС-2012, XXVII Всемирной летней Универсиады-2013 в Казани, ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, космодромов "Восточный" и "Плесецк", объектов атомной энергетики России. Участники студенческих отрядов также занимаются добровольческой деятельностью: помогают ветеранам и пожилым людям, людям с ограниченными возможностями, опекают детские дома и школы, восстанавливают памятники, проводят экологические акции, оказывают юридические консультации.
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