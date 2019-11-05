Путин проведет заседание совета по русскому языку

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет заседание совета при президенте по русскому языку, на котором планируется обсудить вопросы популяризации русского языка и литературы за рубежом, а также встретится в Кремле с представителями движения студенческих отрядов, которое в 2019 году отмечает свой 60-летний юбилей.

"Пятого ноября 2019 года под председательством Владимира Путина состоится заседание совета при президенте по русскому языку. Это первое заседание совета в новом составе", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Совет по русскому языку был создан в 2014 году для развития русского языка как в России, так и за рубежом. Второго августа 2019 года был утвержден новый состав совета, куда, помимо ведущих российских филологов и лингвистов, вошли представители учительского сообщества, историки русской литературы, руководители литературных музеев, писатели и издатели. Председателем Совета был назначен советник президента РФ Владимир Толстой.

Участники заседания обсудят реализацию федерального закона "О государственном языке Российской Федерации", поддержку и популяризацию русского языка и литературы за рубежом, подготовку к празднованию 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина.

"В этот же день президент примет в Кремле представителей движения студенческих отрядов, которое в 2019 году отмечает 60-летний юбилей и 15-летие современного этапа своего развития", - также говорится в сообщении.

Отмечается, что на встречу приглашены руководители центрального штаба Российских студенческих отрядов, командиры региональных отделений и победители всероссийских трудовых проектов.

Согласно данным на сайте молодежной общероссийской общественной организации, "Российские студенческие отряды" (РСО) – крупнейшая организация страны, которая обеспечивает временной работой более 240 тысяч молодых людей из 72 регионов РФ, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи. За годы существования движения через школу студенческих отрядов прошло около 19 миллионов человек. В XX веке студенческие строительные отряды участвовали в освоении целинных и залежных земель, создании нефтегазового комплекса страны, строительстве БАМа, различных промышленных предприятий, заводов и электростанций.