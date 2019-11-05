Ким Кардашьян рассказала, на сколько килограммов хочет похудеть к 40-летию

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян рассказала, что поправилась за последний год на восемь килограммов и намерена их сбросить, . Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян рассказала, что поправилась за последний год на восемь килограммов и намерена их сбросить, сообщает E! News.

Она уже начала ходить на вечерние тренировки в зал. "Чтобы сбросить вес мне обязательно нужно заниматься спортом. Ну и, конечно, многое зависит от еды. Я все время хожу на тренировки, но только лишь их мне не хватает", — рассказала Ким.

Год назад она говорила, что весит 54 килограмма. Чтобы добиться такого результата мать четверых детей занималась с тренером шесть дней в неделю в течение года и похудела на девять килограммов.