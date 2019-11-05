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РИА Новости
Культура

Ким Кардашьян рассказала, на сколько килограммов хочет похудеть к 40-летию

02:45 05.11.2019
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцАмериканская модель, актриса Ким Кардашьян на территории мемориального комплекса "Цицернакаберд", посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване
Американская модель, актриса Ким Кардашьян на территории мемориального комплекса Цицернакаберд, посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян рассказала, что поправилась за последний год на восемь килограммов и намерена их сбросить, сообщает E! News.
Она уже начала ходить на вечерние тренировки в зал. "Чтобы сбросить вес мне обязательно нужно заниматься спортом. Ну и, конечно, многое зависит от еды. Я все время хожу на тренировки, но только лишь их мне не хватает", — рассказала Ким.
Год назад она говорила, что весит 54 килограмма. Чтобы добиться такого результата мать четверых детей занималась с тренером шесть дней в неделю в течение года и похудела на девять килограммов.
"Мы с моим тренером рассчитываем, что у меня получится сбросить вес меньше, чем за год, к тому моменту, когда мне исполнится 40 лет", — поделилась Кардашьян.
Американская модель, актриса Ким Кардашьян на территории мемориального комплекса Цицернакаберд, посвящённого жертвам геноцида армян 1915 года, в Ереване
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