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РИА Новости

Будущим пенсионерам придумали план: разбираем новый законопроект

08:00 05.11.2019 (обновлено: 10:59 05.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом одна тысяча рублей
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Александр Лесных. Правительство внесло в Госдуму проект закона о гарантированном пенсионном плане (ГПП), призванный заменить нынешние накопительные пенсии. После антикоррупционной экспертизы документ поступит на рассмотрение законодателей. Планируется, что закон вступит в силу 1 января 2021-го. РИА Новости выяснило, в чем суть новой пенсионной системы.

Думайте сами, решайте сами

Гарантированный пенсионный план — это по сути специальный инвестиционный счет, средства которого вкладываются в различные активы негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Это мало отличается от механизма накопительной пенсии.

Раньше работодатели отчисляли в пенсионный фонд 22 процента зарплаты сотрудника: 16 процентов шли в страховую часть, шесть — в накопительную. Но с 2014 года накопительную часть заморозили, и с тех пор вся сумма направляется на формирование страховой пенсии.

Важная особенность ГПП — полная добровольность. Центробанк и Минфин предлагали автоматически подключать к ГПП всех граждан, не оформивших официальный отказ. Однако Владимир Путин однозначно высказался против, и нынешняя редакция законопроекта предусматривает только добровольное участие.
Присоединиться к ГПП можно будет тремя способами: подать заявление в МФЦ, удаленно через портал госуслуг или попросить работодателя все сделать за вас. Авторы законопроекта уточняют, что и самозанятые граждане не останутся в стороне, однако правила для них в официальных документах пока не прописаны.
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Каждый сам решит, какую часть дохода направить на инвестиционную пенсию, причем отчисления допустимо зафиксировать как в процентах от зарплаты, так и в виде конкретной суммы. Пока оптимальным выглядит размер от одного до шести процентов дохода, поскольку этот диапазон чиновники предлагают освободить от подоходного налога (НДФЛ).
Участник системы получит право приостанавливать отчисления на срок до пяти лет и забрать все накопленное (но не позднее чем через шесть месяцев после присоединения к ГПП). Негосударственный пенсионный фонд обязуется перевести требуемые средства клиенту в течение трех рабочих дней.
Работодателям предложат участвовать в софинансировании ГПП сотрудника — за частичное освобождение от налога на прибыль. Соответствующий пункт должен быть прописан в трудовом договоре или оформлен в виде допсоглашения к нему.

Час расплаты

Доступ к инвестиционной пенсии открывается после достижения положенного возраста либо через 30 лет после подключения к ГПП — в зависимости от того, что случится раньше.
То есть для россиянина, работающего с 18 лет и с того же момента отчисляющего даже минимальные суммы в НПФ, пенсионные выплаты по этой программе начнутся уже на 48-м году жизни.
Деньги можно будет получить тремя способами. Первый, стандартный, предполагает ежемесячные выплаты в течение 15 лет. Сумма рассчитывается просто: это все деньги на счете, включая инвестиционный доход, деленные на 180 месяцев.
Предусмотрена и досрочная выплата — это возможно для компенсации расходов на лечение тяжелых заболеваний. Для этого потребуется представить медицинскую справку и подтвердить затраты.
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Кроме того, средства со счета могут перечислить нетрудоспособным гражданам и единовременно — если сумма меньше 1/5 социальной пенсии.

Наследный фонд

Один из ключевых моментов — средства ГПП не сгорят после кончины пенсионера, а перейдут наследникам, как и остальное имущество. Речь не только о сумме на пенсионном счете, но и о накопленном доходе от инвестирования.
НПФ обяжут публиковать финансовую отчетность по тем же правилам, что и банки — это касается бухгалтерии, аудиторских и актуарных заключений, результатов размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений, общего количества вкладчиков и участников фонда, структуры и состава акционеров и прочего. Вдобавок НПФ будут информировать клиентов об инвестиционной деятельности, представляя соответствующие отчеты.
Даже при возникновении форс-мажорных ситуаций (например, если у НПФ отнимут лицензию или он обанкротится), участники ГПП не потеряют деньги: все возместит Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Правда, это касается лишь поступивших взносов, без инвестиционного дохода.
Но зато НПФ придется фиксировать инвестиционную прибыль, то есть объединять ее с пенсионными взносами, причем не реже одного раза в пять лет. Это значит, что размер страховки АСВ тоже будет повышаться. А если за этот пятилетний период НПФ получит убыток от вложений, фонд обязан компенсировать его клиенту из собственных средств.
Менять НПФ клиенту не запрещается, но, если делать это чаще, чем раз в пять лет, никакого инвестиционного дохода вы не получите — здесь та же логика, как и с досрочным изъятием банковского вклада.
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ИнвестицииГосдума РФМинистерство финансов РФАгентство по страхованию вкладовВладимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
Может быть, гражданам РФ, уже проиндексировали и выплатили Советские накопления, оставленные в Сберкассе? Или может быть во всей России уже произвели капитальный ремонт жилого фонда, по ранее уплаченным взносам на капитальный ремонт? Или может быть разморозили накопительную часть пенсии, проиндексировали её и начали производить выплаты? Или может быть пересмотрели результаты приватизации народного достояния СССР и каждому гражданину РФ, и всех Союзных республик, выплатили реально причитающуюся часть всего богатства СССР? Не слышал об этом.
5 ноября, 08:41
mmoroz524534
9040004
Новая схема напоминает мне старую сказку: я должна закопать свои пять золотых на поле чудес, а через какое-то время на поле вырастет дерево, у которого вместо листьев будут золотые монеты. А пока дерево будет расти, государство еще раза два или три повысит пенсионный возраст. Или деньги просто растворятся в неизвестном направлении.
5 ноября, 08:57
Екатерина Мытарева
7560202
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