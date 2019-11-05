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РИА Новости
РИА Наука

Геймер-экономист: практиковать управление бизнесом теперь можно онлайн

09:00 05.11.2019 (обновлено: 09:08 05.11.2019)
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© Depositphotos / londondepositСтуденты
Студенты
© Depositphotos / londondeposit
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Студенты-экономисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) смогут систематизировать свои навыки, управляя виртуальной робототехнической компанией. Онлайн-тренажер разработан Центром открытого образования СПбПУ и уже внедрен в образовательный процесс, сообщает медиацентр вуза.
Тренажер представляет собой интерактивный комикс, где игроку предлагается, взяв на себя роль рядового сотрудника, использовать обширный комплекс экономических знаний, чтобы производство не останавливалось, а фирма и карьера персонажа развивались.
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"Разрешая текущие задачи, герой принимает управленческие решения, продвигается по службе и развивает отношения с такими важными персонажами, как, например, собственник или финансовый и кадровый директора", – сообщила Екатерина Абушова, доцент Высшей инженерно-экономической школы СПбПУ.
Тренажер охватывает такие темы курса "Экономика предприятия", как "Оборотные средства", "Затраты", "Ценообразование", "Инвестиционные проекты" и многие другие. Игроку необходимо отвечать на теоретические вопросы по лекционному материалу и затем решать практические задачи.
© Фото : Центр открытого образования СПбПУ, Тимур ХлудеевОнлайн-тренажер для студентов СПбПУ
Онлайн-тренажер для студентов СПбПУ
© Фото : Центр открытого образования СПбПУ, Тимур Хлудеев
Онлайн-тренажер для студентов СПбПУ
Выбор одного из семи тематических модулей определяет игровую локацию и набор персонажей. В зависимости от ответов, обучающиеся двигаются по разным сюжетным линиям и приходят к разным результатам. В конце пользователи могут оценить свои успехи и увидеть себя в общем рейтинге игроков.
"Итоговая оценка эффективности происходит по 19 параметрам, среди которых качество продукта, доля рынка, узнаваемость бренда, активы компании, выручка и чистая прибыль", – отмечает Светлана Калмыкова, директор Центра открытого образования СПбПУ.
Тренажер доступен на Национальном портале открытого образования. В планах разработчиков внедрить подобный подход и в другие онлайн-курсы. Проект реализован совместно с одной из ведущих российских IT-компаний.
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РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаСанкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
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