Британия продлила программу обучения украинских военных

Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Echo (H87) и украинский ракетный катер "Прилуки" во время учений в акватории Черного моря. Архивное фото

Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Echo (H87) и украинский ракетный катер "Прилуки" во время учений в акватории Черного моря

ЛОНДОН, 4 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Британская учебно-тренировочная программа для украинских военных Orbital будет продлена на три года – до марта 2023-го, говорится в заявлении министра обороны Британская учебно-тренировочная программа для украинских военных Orbital будет продлена на три года – до марта 2023-го, говорится в заявлении министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

"Мой недавний визит на Донбасс позволил ясно увидеть не только урон, нанесенный поддерживаемыми Россией сепаратистами, но также твердость, проявленную украинскими вооруженными силами в защите территориального единства их страны", - говорится в заявлении британского министра.

"Именно поэтому мы продлеваем нашу учебную миссию на Украине еще на три года, чтобы мы могли обучить еще тысячи украинских военных и продолжать менять ситуацию", - отметил Уоллес.

В сообщении минобороны указывается, что программа Orbital была запущена после "незаконной аннексии" Крыма Россией, и что на данный момент с 2015 года курс обучения прошли более 17,5 тысячи украинских военнослужащих.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.