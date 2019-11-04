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РИА Новости

Британия продлила программу обучения украинских военных

23:37 04.11.2019
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© Міністерство оборони України Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Echo (H87) и украинский ракетный катер "Прилуки" во время учений в акватории Черного моря
Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Echo (H87) и украинский ракетный катер Прилуки во время учений в акватории Черного моря
© Міністерство оборони України
Корабль Королевских ВМС Великобритании HMS Echo (H87) и украинский ракетный катер "Прилуки" во время учений в акватории Черного моря. Архивное фото
ЛОНДОН, 4 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Британская учебно-тренировочная программа для украинских военных Orbital будет продлена на три года – до марта 2023-го, говорится в заявлении министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.
"Мой недавний визит на Донбасс позволил ясно увидеть не только урон, нанесенный поддерживаемыми Россией сепаратистами, но также твердость, проявленную украинскими вооруженными силами в защите территориального единства их страны", - говорится в заявлении британского министра.
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"Именно поэтому мы продлеваем нашу учебную миссию на Украине еще на три года, чтобы мы могли обучить еще тысячи украинских военных и продолжать менять ситуацию", - отметил Уоллес.
В сообщении минобороны указывается, что программа Orbital была запущена после "незаконной аннексии" Крыма Россией, и что на данный момент с 2015 года курс обучения прошли более 17,5 тысячи украинских военнослужащих.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Англичанка Got It? А Лондон говорит, что "нікого немає"Все тайное становится гадким. Великие британские СМИ сообщили о великой, но тайной миссии армии Ее Величества на Украине – "военных задачах в интернете". А вот великое британское Минобороны почему-то от этого открещивается.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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ВеликобританияЛондонУкраинаВ мире
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