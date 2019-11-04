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РИА Новости

В Тегеране заявили о желании Вашингтона купить иранскую тяжелую воду

23:25 04.11.2019 (обновлено: 23:26 04.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАли Акбар Салехи
Али Акбар Салехи
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Али Акбар Салехи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 ноя – РИА Новости. США хотят купить у Ирана используемую в ядерной промышленности тяжелую воду, от которой они ранее отказались, заявил вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.
"Американцы очень хотят купить тяжелую воду, очень", - сказал Салехи в эфире телеканала IRINN, отвечая на вопрос, покупают ли США тяжелую воду у Ирана.
При этом он напомнил, что США сами отказались от покупки тяжелой воды у Ирана при президенте США Дональде Трампе.
Он также отметил, что запасы тяжелой воды в Иране в данный момент составляют примерно 128 тонн, то есть не превышают установленный ядерной сделкой потолок в 130 тонн, несмотря на отказ Тегерана от ограничений в этой сфере.
У Ирана есть покупатели тяжелой воды, сказал Салехи, добавив, что Тегеран продолжает ее продавать.
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Дональд ТрампАли Акбар СалехиИранСШАВ мире
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