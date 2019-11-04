Вертолет с главой Боливии совершил экстренную посадку

"ВВС Боливии информируют, что сегодня, 4 ноября, в 12.48 (19.48 мск) у воздушного судна ЕС-145... которое перевозило президента Эво Моралеса по маршруту Колкири-Оруро, произошла поломка в хвостовом винте при взлете, из-за чего была совершена экстренная посадка, пострадавших нет", - говорится в заявлении в Twitter.