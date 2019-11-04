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РИА Новости

Вертолет с главой Боливии совершил экстренную посадку

23:18 04.11.2019
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© REUTERS / Manuel ClaureПрезидент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес
© REUTERS / Manuel Claure
Президент Боливии Эво Моралес. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 ноя - РИА Новости. Вертолет, перевозивший президента Боливии Эво Моралеса, совершил экстренную посадку из-за поломки хвостового винта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщают ВВС страны.
"ВВС Боливии информируют, что сегодня, 4 ноября, в 12.48 (19.48 мск) у воздушного судна ЕС-145... которое перевозило президента Эво Моралеса по маршруту Колкири-Оруро, произошла поломка в хвостовом винте при взлете, из-за чего была совершена экстренная посадка, пострадавших нет", - говорится в заявлении в Twitter.
Моралес довольно часто пользуется вертолетом, совершая почти каждый день перелеты из одного города в другой.
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Эво МоралесБоливияВ мире
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