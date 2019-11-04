Зеленский пообещал наказать заказчиков убийства советницы мэра Херсона

КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти и наказать всех заказчиков убийства советницы мэра Херсона и активистки Екатерины Гандзюк.
В годовщину смерти Гандзюк 4 ноября в нескольких десятках городов Украины и других стран, в том числе США, Германии, Италии, Канаде, Чехии и Польше, прошли акции "Год без Кати". Отец Екатерины Виктор Гандзюк приглашал Зеленского присоединиться к акции у здания администрации президента.
"Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю", - написал президент Украины в понедельник в Facebook.
Екатерину Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в организации убийства подозревают председателя областного Херсонского совета Владислава Мангера. Позже подозрение Мангеру заменили - на "заказ причинения телесных повреждений". По версии официального следствия, Мангер вместе с помощником депутата облсовета Алексеем Левиным заказали нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, повлекших ее смерть. Сейчас они являются главными подозреваемыми в преступлении против херсонской активистки.