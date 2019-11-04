Зеленский пообещал наказать заказчиков убийства советницы мэра Херсона

КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти и наказать всех заказчиков убийства советницы мэра Херсона и активистки Екатерины Гандзюк

В годовщину смерти Гандзюк 4 ноября в нескольких десятках городов Украины и других стран, в том числе США, Германии, Италии, Канаде, Чехии и Польше, прошли акции "Год без Кати". Отец Екатерины Виктор Гандзюк приглашал Зеленского присоединиться к акции у здания администрации президента.

"Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю", - написал президент Украины в понедельник в Facebook

Екатерину Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.