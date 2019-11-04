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РИА Новости

Зеленский пообещал наказать заказчиков убийства советницы мэра Херсона

23:04 04.11.2019
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© РИА Новости / Сергей МелконовПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Сергей Мелконов
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти и наказать всех заказчиков убийства советницы мэра Херсона и активистки Екатерины Гандзюк.
В годовщину смерти Гандзюк 4 ноября в нескольких десятках городов Украины и других стран, в том числе США, Германии, Италии, Канаде, Чехии и Польше, прошли акции "Год без Кати". Отец Екатерины Виктор Гандзюк приглашал Зеленского присоединиться к акции у здания администрации президента.
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У офиса Зеленского проходит акция к годовщине смерти советницы мэра Херсона
"Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю", - написал президент Украины в понедельник в Facebook.
Екатерину Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.
Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в организации убийства подозревают председателя областного Херсонского совета Владислава Мангера. Позже подозрение Мангеру заменили - на "заказ причинения телесных повреждений". По версии официального следствия, Мангер вместе с помощником депутата облсовета Алексеем Левиным заказали нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, повлекших ее смерть. Сейчас они являются главными подозреваемыми в преступлении против херсонской активистки.
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