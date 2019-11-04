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РИА Новости

Политолог прокомментировал заявление Киева о задержанных кораблях

23:00 04.11.2019 (обновлено: 23:34 04.11.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / Перейти в фотобанкЗадержанные пограничной службой РФ корабли ВМС Украины в Керчи
Задержанные пограничной службой РФ корабли ВМС Украины в Керчи
© РИА Новости / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
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Задержанные пограничной службой РФ корабли ВМС Украины в Керчи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Заявления властей Украины о готовности забрать задержанные в Керченском проливе за нарушение госграницы РФ корабли связаны с желанием отвлечь мировую общественность от неспособности обеспечить отвод войск в Донбассе, заявил РИА Новости кандидат политических наук, политолог Иван Чихарев.
Украинские военные готовы прибыть в любое место, чтобы забрать два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", задержанные в прошлом году в Керченском проливе за нарушение российской границы, заявил в понедельник глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Корабли ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
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"Очередное заявление Киева о готовности забрать корабли, задержанные в Керченском проливе – это попытка в очередной раз напомнить об инциденте международной общественности, чтобы прикрыть свою неспособность обеспечить отвод ВСУ и националистов от границ ЛДНР", - сказал Чихарев.
По мнению политолога, подтверждением этого является то, что украинские военные не забирают остатки своего флота из Севастополя, в том числе единственную подводную лодку "Запорожье", приваренную к причалу из-за неспособности оставаться на плаву.
"Катера могут быть нужны Украине только для хайпа и героизации отверстия в рубке одного из катеров", - сказал Чихарев.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2108 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
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В мае госбюро расследований Украины на основании заявления бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова возбудило уголовное дело против бывшего президента Порошенко о госизмене. Портнов обвинил Порошенко в госизмене из-за того, что он отправил украинских военных в Керченский пролив в ноябре 2018 года.
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Керченский проливВооруженные силы УкраиныВоенно-морские силы УкраиныМИД УкраиныРоссияУкраинаВ мире
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