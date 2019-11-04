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РИА Новости

Иранский МИД назвал новые санкции США бесполезными

22:46 04.11.2019 (обновлено: 23:51 04.11.2019)
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 ноя – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в понедельник назвал бесполезными новые санкции США против ряда иранских лиц и генштаба вооруженных сил страны.
"Как мы прежде неоднократно заявляли, подобные меры лишь показывают бедственное положение и беспомощность этого режима, который не умеет пользоваться рациональными механизмами дипломатии", - говорится в сообщении Мусави, который осудил санкции и отметил их бесполезность.
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Лает, но не кусает. Почему мир не верит угрозам США в адрес Ирана
Минфин США в понедельник сообщил, что Вашингтон ввел санкции против девяти граждан Ирана, в том числе сына верховного лидера страны, а также против генштаба вооруженных сил республики.
Всего в списке девять имен, одно из которых – Моджтаба Хаменеи 1969 года рождения - принадлежит сыну аятоллы Али Хаменеи.
В списке также оказались глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси, руководство канцелярии верховного лидера, ряд политиков и духовных деятелей.
В июле 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. С тех пор Вашингтон последовательно наращивает санкционное давление, пытаясь добиться уступок со стороны Тегерана.
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Аббас МусавиМИД ИранаИранСШАВ мире
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