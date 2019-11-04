Иранский МИД назвал новые санкции США бесполезными

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото

Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана

"Как мы прежде неоднократно заявляли, подобные меры лишь показывают бедственное положение и беспомощность этого режима, который не умеет пользоваться рациональными механизмами дипломатии", - говорится в сообщении Мусави, который осудил санкции и отметил их бесполезность.

Минфин США в понедельник сообщил, что Вашингтон ввел санкции против девяти граждан Ирана, в том числе сына верховного лидера страны, а также против генштаба вооруженных сил республики.

Всего в списке девять имен, одно из которых – Моджтаба Хаменеи 1969 года рождения - принадлежит сыну аятоллы Али Хаменеи.

В списке также оказались глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси, руководство канцелярии верховного лидера, ряд политиков и духовных деятелей.