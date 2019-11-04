Обвинявшая Трампа в изнасиловании журналистка подала на него в суд

ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА новости. Журналистка Джин Кэрролл, ранее обвинившая президента Журналистка Джин Кэрролл, ранее обвинившая президента США Дональда Трампа в произошедших более 20 лет назад сексуальных домогательствах, подала в суд на главу государства за нанесенный ущерб своей репутации, сообщает телеканал NBC

Как сообщает телеканал, иск о защите чести и достоинства был подан в понедельник в суде Нью-Йорка. Автор искового заявления утверждает, что реакция Трампа на обвинения в изнасиловании, в частности, попытки связать их с продажами книги и политическими мотивами, нанесло ущерб ее репутации.

"Трамп знал, что эти (сделанные им) заявления ложные. Как минимум он действовал пренебрежительно относительно того, являются они правдивыми или ложными", - цитирует издание заявление Кэрролл. Согласно заявлению, слова президента "нанесли эмоциональную боль и страдания, навредили репутации и нанесли существенный профессиональный ущерб". Журналистка требует от президента отказаться от своих обвинений и выплатить компенсацию за нанесенный ущерб.

Как заявила в связи с подачей иска Кэрролл, она делает это в интересах каждой женщины, пострадавшей от сексуальных домогательств. "Хотя я больше не могу призвать Дональда Трампа к ответственности за то, что он изнасиловал меня больше 20 лет назад, я могу требовать ответа за ложь об этом и я полностью намерена сделать это", - заявила Кэрролл.

Журналистка и автор колонки в женском журнале Elle Джин Кэрролл ранее обвинила Трампа в том, что он пытался изнасиловать ее в примерочной универмага Bergdorf Goodman в 90-е годы. Она рассказала об этом в своей книге, отрывок из которой был опубликован на страницах журнала New York Magazine. По словам журналистки, она не подала заявление в полицию и рассказала об инциденте только двум близким друзьям. Она также сказала, что у нее нет вещественных доказательств. Также магазин подтвердил, что у него не сохранились видеозаписи того времени.

Трамп решительно опроверг обвинения, назвав их ложными, заверил, что не встречал Кэрролл и предположил, что с помощью нападок на президента она пытается продать свою новую книгу.

Как сообщает NBC, пресс-секретарь Белого дома уже назвала новый иск журналистки "пустышкой".

"Скажем прямо, миссис Кэрролл судится с президентом за то, что он защищал себя от ложных обвинений? Думаю, книга не принесла ей какого-то дохода и она пытается заработать другим способом. История, которую она использовала, чтобы попытаться продать свою книгу, никогда не существовала. Точка", - приводит телеканал слова пресс-секретаря Трампа Стефани Гришэм.

Ранее не менее 20 женщин обвинили Трампа в приставаниях, хотя ни одно дело до настоящего времени не было расследовано или доказано в суде. Одним из самых громких стало дело порноактрисы Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд). Однако Федеральный суд в Нью-Йорке отклонил ее иск против президента США Дональда Трампа за клевету.