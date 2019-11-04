В Багдаде более 150 человек пострадали в ходе протестов

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Более 150 человек пострадали, трое погибли в понедельник в результате протестов в иракской столице Багдаде, сообщил член местной Верховной комиссии по правам человека Али аль-Баяти.
"Три демонстранта погибли, более 150 пострадали (как демонстранты, так и военные), большинство из них пострадали от удушья в результате сегодняшних протестов в Багдаде", - говорится в заявлении.
В большинстве иракских городов с преимущественно шиитским населением в понедельник объявлена всеобщая забастовка, перекрыты ключевые трассы.
Демонстранты в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Премьер-министр Ирака перед возобновлением демонстраций сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос. Ранее власти произвели перестановки в руководстве органов безопасности провинций, где разгорелись протесты.