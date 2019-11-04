В ООН не получали от США уведомления о выходе из Парижского соглашения

Отвечая на вопрос о том, получила ли ООН какие-либо уведомления от какой-либо из стран, в частности от США, Хак заявил: "На данный момент мы сверились с нашим офисом здесь и офисом Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Ни один из офисов пока не получил ничего".