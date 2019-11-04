При пожаре на аэродроме "Эребуни" в Ереване сгорел бензовоз и кровля ангара

Ангар на территории аэродрома "Эребуни" загорелся днем в понедельник. На место выехали 10 пожарных расчетов и оперативная группа национального центра кризисного управления. Огонь был потушен примерно через два часа. Пострадавших нет.
"В результате пожара полностью сгорели деревянная конструкция кровли площадью 1350 квадратных метров, бензовоз "МАЗ", четыре станка различного назначения, два авиадвигателя и шины", - говорится в сообщении на сайте МЧС.
Пресс-служба Южного военного округа ранее сообщила, что пожар на территории аэропорта произошел не в расположении российской авиабазы, она функционирует в штатном режиме.