Реутов назван вторым в России городом по качеству городской среды

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в парке "Фабричный пруд" в Реутове

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Подмосковный Реутов назван вторым городом в России по комфортности жизни, отмечают " Ведомости " по итогам подсчета опубликованного на сайте Минстроя индекса качества городской среды в 1114 городах.

Наивысшую оценку по общему количеству набранных баллов при подсчете индекса, составленного в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", получила Москва (276), на третьем месте - Санкт-Петербург (238).

Согласно индексу, в Реутове, набравшему в сумме 252 балла, в частности, уровень обеспечения людей жильем выше, чем в Москве, а качество общественно-деловой инфраструктуры лучше, чем в Петербурге.

Вместе с Реутовым в десятку лучших городов России вошли еще шесть населенных пунктов Подмосковья: Видное, Красногорск, Одинцово, Истра, Мытищи и Долгопрудный.

При составлении индекса все города были разделены на 7 групп по численности населения. При оценке учитывались 36 индикаторов состояния жилого фонда, дорожной сети, озеленения, деловой и социальной инфраструктуры, а также общегородского пространства. По каждому из них город мог получить максимум до 10 баллов. Наивысший возможный результат - 360 баллов не получил ни один город.