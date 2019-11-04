Реутов назван вторым в России городом по качеству городской среды

Наивысшую оценку по общему количеству набранных баллов при подсчете индекса, составленного в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", получила Москва (276), на третьем месте - Санкт-Петербург (238).
Согласно индексу, в Реутове, набравшему в сумме 252 балла, в частности, уровень обеспечения людей жильем выше, чем в Москве, а качество общественно-деловой инфраструктуры лучше, чем в Петербурге.
Вместе с Реутовым в десятку лучших городов России вошли еще шесть населенных пунктов Подмосковья: Видное, Красногорск, Одинцово, Истра, Мытищи и Долгопрудный.
При составлении индекса все города были разделены на 7 групп по численности населения. При оценке учитывались 36 индикаторов состояния жилого фонда, дорожной сети, озеленения, деловой и социальной инфраструктуры, а также общегородского пространства. По каждому из них город мог получить максимум до 10 баллов. Наивысший возможный результат - 360 баллов не получил ни один город.
Как отмечает газета, результаты исследования будут использоваться для расчета субсидий регионам из федерального бюджета на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды. Кроме того, доля городов с благоприятной городской средой – один из критериев оценки эффективности губернаторов.