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РИА Новости
Новости Подмосковья

Реутов назван вторым в России городом по качеству городской среды

21:32 04.11.2019
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© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Подмосковья Андрей Воробьев в парке "Фабричный пруд" в Реутове
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в парке Фабричный пруд в Реутове
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в парке "Фабричный пруд" в Реутове. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Подмосковный Реутов назван вторым городом в России по комфортности жизни, отмечают "Ведомости" по итогам подсчета опубликованного на сайте Минстроя индекса качества городской среды в 1114 городах.
Наивысшую оценку по общему количеству набранных баллов при подсчете индекса, составленного в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", получила Москва (276), на третьем месте - Санкт-Петербург (238).
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Согласно индексу, в Реутове, набравшему в сумме 252 балла, в частности, уровень обеспечения людей жильем выше, чем в Москве, а качество общественно-деловой инфраструктуры лучше, чем в Петербурге.
Вместе с Реутовым в десятку лучших городов России вошли еще шесть населенных пунктов Подмосковья: Видное, Красногорск, Одинцово, Истра, Мытищи и Долгопрудный.
При составлении индекса все города были разделены на 7 групп по численности населения. При оценке учитывались 36 индикаторов состояния жилого фонда, дорожной сети, озеленения, деловой и социальной инфраструктуры, а также общегородского пространства. По каждому из них город мог получить максимум до 10 баллов. Наивысший возможный результат - 360 баллов не получил ни один город.
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Как отмечает газета, результаты исследования будут использоваться для расчета субсидий регионам из федерального бюджета на поддержку государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды. Кроме того, доля городов с благоприятной городской средой – один из критериев оценки эффективности губернаторов.
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Новости ПодмосковьяПодмосковьеМинистерство строительства и ЖКХ РФМосковская областьРеутовОбщество
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