В Каталонии проходит акция протеста из-за визита короля Испании в Барселону

МАДРИД, 4 ноя – РИА Новости. Акция протеста сторонников независимости Акция протеста сторонников независимости Каталонии проходит в Барселоне в связи с визитом королевской семьи в город.

Тысячи человек собрались перед дворцом конгрессов в каталонской столице, где проходит церемония вручения премии принцессы Жироны, свидетельствуют кадры, которые транслирует телеканал 24 Horas

Митингующие пытаются заблокировать все входы в здание и помешать проходу гостей, свидетельствует видео из социальных сетей.

В толпе заметны призывы, направленные против монархии. "У нас нет короля" и "Гильотина для сатрапов", - написало на некоторых из них. На фотографиях, опубликованных в соцсетях организациями, поддерживающими независимость, видно, как митингующие жгут портреты главы государства.

Организаторами акции выступили радикальная организация "Комитеты защиты республики". Она призывала всех желающих прийти к дворцу конгрессов "со свистками, кастрюлями" и всем тем, что может издавать шум, а также "фотографиями, которые они хотят", чтобы сжечь.

В связи с визитом в Барселону королевской семьи туда были направлены дополнительные подразделения еациональной полиции из других регионов Испании.

На церемонии вручения премий присутствуют король Фелипе VI, его супруга Летисия, наследная принцесса Леонор (она будет вручать награды), инфанта София, и.о. вице-премьера Кармен Кальво, заместитель мэра Барселоны Жауме Кольбони, представитель правительства Испании в Каталонии Тереса Кунильера. Ни одного представителя каталонского женералитета во Дворце конгрессов нет.