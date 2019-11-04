Украина, Норвегия, Черногория и Албания продлили санкции против России

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к сентябрьскому решению Евросоюза продлить антироссийские санкции.
В сентябре Брюссель на полгода продлил индивидуальные санкции против российских и украинских граждан, обвиняемых в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины". Эти ограничительные меры были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.
Санкции представляют собой заморозку активов и ограничение на передвижение в отношении 170 лиц и 44 организаций.
23 ноября 2017, 10:20РИА НовостиСанкции против России и международная торговляВ 2014 году на фоне присоединения Крыма и ситуации на Украине США ввели в отношении России санкции, которые затем неоднократно расширялись. Подробнее о том, как эти меры сказались на международной торговле, — в инфографике Ria.ru.