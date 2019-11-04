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РИА Новости

Украина, Норвегия, Черногория и Албания продлили санкции против России

20:50 04.11.2019 (обновлено: 20:57 04.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия
Вид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к сентябрьскому решению Евросоюза продлить антироссийские санкции.
"Они (Черногория, Албания, Норвегия и Украина. — Прим. ред.) приведут национальную политику в соответствие этому решению. Евросоюз принимает это обязательство к сведению и приветствует его", — говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.
Флаг ЕС у здания представительства Европейского Союза в Москве
3 ноября, 08:54Радио Sputnik
Норвежский политик заявила о важности отмены антироссийских санкций
В сентябре Брюссель на полгода продлил индивидуальные санкции против российских и украинских граждан, обвиняемых в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины". Эти ограничительные меры были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.
Санкции представляют собой заморозку активов и ограничение на передвижение в отношении 170 лиц и 44 организаций.
Антироссийские санкции и международная торговля
23 ноября 2017, 10:20РИА Новости
Санкции против России и международная торговляВ 2014 году на фоне присоединения Крыма и ситуации на Украине США ввели в отношении России санкции, которые затем неоднократно расширялись. Подробнее о том, как эти меры сказались на международной торговле, — в инфографике Ria.ru.
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ЕвросоюзРоссияВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Это замечательно !!!
4 ноября, 21:20
Губернатор о.Борнео
403020144
Олбанцам-то мы чем не угодили?
4 ноября, 21:06
Товарищ Сухов
13893015
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