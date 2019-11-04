Путин провел новые назначения в СК, МЧС и МВД

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил новых руководителей МВД, СК, ФСИН и МЧС РФ в регионах, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, полковник полиции Дмитрий Баранов стал заместителем начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области - начальником полиции. Генерал-лейтенант внутренней службы Игорь Кобзев назначен заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору.
Полковник внутренней службы Александр Кузьмин стал начальником управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тверской области, а полковник внутренней службы Алексей Чириков - начальником управления ФСИН по Башкирии.
Также на 5-летний срок назначены: Сергей Карапетян - прокурором Смоленской области; генерал-лейтенант юстиции Кирилл Левит - руководителем следственного управления СК РФ по Воронежской области, генерал-майор юстиции Вячеслав Сухоруков - руководителем следственного управления СКР по Республике Бурятия.