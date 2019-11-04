Германия обеспокоена отстранением мэров в Турции

В августе МВД Турции сообщил об отстранении от должностей мэров городов Диярбакыр, Мардин и Ван на юго-востоке страны Аднана Сельчука Мызраклы, Ахмета Тюрка и Бедиа Озгёкче Эртана, обвинив их в связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Указанные политики победили на местных выборах 31 марта 2019 года.
"Уважение итогов демократических выборов является необходимым условием для функционирующей демократии. Поэтому я с обеспокоенностью наблюдаю за отстранением и арестами избранных мэров в Турции. Правительство Турции несет ответственность за соблюдение основных принципов правового государства и прав человека, которые оно на международном уровне обязалось выполнять. Если возможности демократического участия снижаются, в конце концов возникает угроза, что радикальные движения получат из этого выгоду", - приводятся слова Кофлер в заявлении МИД.
Как отмечается в документе, в 13 коммунах введено временное управление, некоторым победителям выборов ЦИК отказал в выдаче свидетельства о победе еще в апреле, некоторые победители находятся в заключении.