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РИА Новости

Германия обеспокоена отстранением мэров в Турции

20:43 04.11.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПрохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 ноя - РИА Новости. Германия обеспокоена временным отстранением от должностей избранных на муниципальных выборах оппозиционных политиков в Турции, заявила представитель МИД ФРГ по политике в области прав человека и гуманитарной помощи Бэрбель Кофлер.
В августе МВД Турции сообщил об отстранении от должностей мэров городов Диярбакыр, Мардин и Ван на юго-востоке страны Аднана Сельчука Мызраклы, Ахмета Тюрка и Бедиа Озгёкче Эртана, обвинив их в связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Указанные политики победили на местных выборах 31 марта 2019 года.
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"Уважение итогов демократических выборов является необходимым условием для функционирующей демократии. Поэтому я с обеспокоенностью наблюдаю за отстранением и арестами избранных мэров в Турции. Правительство Турции несет ответственность за соблюдение основных принципов правового государства и прав человека, которые оно на международном уровне обязалось выполнять. Если возможности демократического участия снижаются, в конце концов возникает угроза, что радикальные движения получат из этого выгоду", - приводятся слова Кофлер в заявлении МИД.
Как отмечается в документе, в 13 коммунах введено временное управление, некоторым победителям выборов ЦИК отказал в выдаче свидетельства о победе еще в апреле, некоторые победители находятся в заключении.
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МВД ТурцииМИД ГерманииГерманияТурцияВ мире
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