Германия обеспокоена отстранением мэров в Турции

БЕРЛИН, 4 ноя - РИА Новости. Германия обеспокоена временным отстранением от должностей избранных на муниципальных выборах оппозиционных политиков в Германия обеспокоена временным отстранением от должностей избранных на муниципальных выборах оппозиционных политиков в Турции , заявила представитель МИД ФРГ по политике в области прав человека и гуманитарной помощи Бэрбель Кофлер.

В августе МВД Турции сообщил об отстранении от должностей мэров городов Диярбакыр, Мардин и Ван на юго-востоке страны Аднана Сельчука Мызраклы, Ахмета Тюрка и Бедиа Озгёкче Эртана, обвинив их в связях с запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Указанные политики победили на местных выборах 31 марта 2019 года.

"Уважение итогов демократических выборов является необходимым условием для функционирующей демократии. Поэтому я с обеспокоенностью наблюдаю за отстранением и арестами избранных мэров в Турции. Правительство Турции несет ответственность за соблюдение основных принципов правового государства и прав человека, которые оно на международном уровне обязалось выполнять. Если возможности демократического участия снижаются, в конце концов возникает угроза, что радикальные движения получат из этого выгоду", - приводятся слова Кофлер в заявлении МИД.