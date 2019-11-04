Россия выступила за снятие односторонних санкций с Судана

"С удовлетворением отмечаем нормализацию обстановки в Судане. Подписана конституционная декларация, выбран премьер, сформировано переходное правительство. Теперь задача международного сообщества помочь с экономическим восстановлением этой страны", - сказал Полянский.

Судан был включен США в список государств-спонсоров терроризма 12 августа 1993 года. Санкции, в частности, ограничивают возможность работы суданских банков с зарубежными партнерами. В августе новый премьер-министр Судана Абдалла Хамдук сообщил о начале переговоров с США об исключении из американского списка стран, поддерживающих терроризм.