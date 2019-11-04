Россия выступила за снятие односторонних санкций с Судана

ООН, 4 ноя - РИА Новости. Россия поддерживает призыв снять односторонние санкции с Судана, чтобы помочь с восстановлением экономики страны, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
"С удовлетворением отмечаем нормализацию обстановки в Судане. Подписана конституционная декларация, выбран премьер, сформировано переходное правительство. Теперь задача международного сообщества помочь с экономическим восстановлением этой страны", - сказал Полянский.
23 октября, 03:49РИА НовостиМежгосударственные отношения России и Судана
"Поддерживаем призыв Амины Мохаммед (первого заместителя генерального секретаря ООН - ред.) к снятию сохраняющихся в отношении этой страны односторонних ограничительных мер", - добавил дипломат.
Судан был включен США в список государств-спонсоров терроризма 12 августа 1993 года. Санкции, в частности, ограничивают возможность работы суданских банков с зарубежными партнерами. В августе новый премьер-министр Судана Абдалла Хамдук сообщил о начале переговоров с США об исключении из американского списка стран, поддерживающих терроризм.