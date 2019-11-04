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РИА Новости

При испытании системы спасения корабля Boeing один парашют не раскрылся

20:19 04.11.2019 (обновлено: 20:21 04.11.2019)
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© NASA / BoeingКосмический корабль Boeing CST-100 Starliner
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner
© NASA / Boeing
Космический корабль Boeing CST-100 Starliner. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Один из трех парашютов не раскрылся при испытании системы аварийного спасения пилотируемого корабля Starliner, на котором НАСА планирует доставлять астронавтов на Международную космическую станцию.
Ранее сообщалось, что испытание прошло на полигоне Уайт-Сэндз (штат Нью-Мексико) в понедельник.
В ходе трансляции испытания, которая велась на сайте НАСА, было видно, что возвращаемый аппарат корабля Starliner после срабатывания системы аварийного спасения спускался на земную поверхность на двух парашютах, хотя в анимации перед испытанием показывались три парашюта.
"Несмотря на то, что (корабль) спроектирован (спускаться) на трех парашютах, успешное открытие двух (парашютов) приемлемо для испытательных параметров и безопасности экипажа", - сообщается в пресс-релизе НАСА по итогам испытания.
В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз".
В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX, Starliner - компанией Boeing.
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Запуск первого корабля Starliner к МКС без экипажа намечается на 17 декабря, с экипажем - в первой половине 2020 года. В первый экипаж Starliner вошли астронавты НАСА Майкл Финк и Николь Аунапу Манн, а также астронавт Boeing Кристофер Фергюсон.
Корабли Starliner будут запускаться с космодрома на мысе Канаверал ракетой-носителем Atlas-5, на первой ступени которой используется российский двигатель РД-180 разработки НПО Энергомаш.
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Международная космическая станцияКосмос - РИА НаукаThe Boeing CompanyНАСАСША
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