При испытании системы спасения корабля Boeing один парашют не раскрылся

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Один из трех парашютов не раскрылся при испытании системы аварийного спасения пилотируемого корабля Starliner, на котором Один из трех парашютов не раскрылся при испытании системы аварийного спасения пилотируемого корабля Starliner, на котором НАСА планирует доставлять астронавтов на Международную космическую станцию.

Ранее сообщалось, что испытание прошло на полигоне Уайт-Сэндз (штат Нью-Мексико) в понедельник.

Touchdown! @BoeingSpace completed its Pad Abort Test designed to verify that the #Starliner spacecraft's systems will protect @Commercial_Crew astronauts in the unlikely event of an emergency prior to liftoff. Learn more about today's test: https://t.co/JjjgtGxaZL pic.twitter.com/hyLu96G5e0 — NASA (@NASA) 4 ноября 2019 г.

В ходе трансляции испытания, которая велась на сайте НАСА, было видно, что возвращаемый аппарат корабля Starliner после срабатывания системы аварийного спасения спускался на земную поверхность на двух парашютах, хотя в анимации перед испытанием показывались три парашюта.

"Несмотря на то, что (корабль) спроектирован (спускаться) на трех парашютах, успешное открытие двух (парашютов) приемлемо для испытательных параметров и безопасности экипажа", - сообщается в пресс-релизе НАСА по итогам испытания.

В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз".

США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX , Starliner - компанией Boeing

Запуск первого корабля Starliner к МКС без экипажа намечается на 17 декабря, с экипажем - в первой половине 2020 года. В первый экипаж Starliner вошли астронавты НАСА Майкл Финк и Николь Аунапу Манн, а также астронавт Boeing Кристофер Фергюсон.