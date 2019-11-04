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РИА Новости

Путин распорядился обеспечить проведение ПМЮФ в 2020 году

20:14 04.11.2019
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© РИА Новости / Валерий МельниковПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Валерий Мельников
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении весной 2020 года Петербургского юридического форума, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Провести 19-23 мая 2020 года в городе Санкт-Петербурге Петербургский международный юридический форум", - говорится в распоряжении.
Согласно документу, минюсту поручено организовать подготовку и проведение мероприятия, МИД и правительству города - содействовать в проведении форума, а МВД, Росгвардии и ФСБ - обеспечить охрану общественного порядка и безопасность участников.
Петербургский международный юридический форум был учрежден в 2011 году и за это время стал ведущей площадкой для обсуждения актуальных вопросов, стоящих перед современным юридическим сообществом. Мероприятие проводится при поддержке министерства юстиции и президента России.
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