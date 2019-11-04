Путин распорядился обеспечить проведение ПМЮФ в 2020 году

Согласно документу, минюсту поручено организовать подготовку и проведение мероприятия, МИД и правительству города - содействовать в проведении форума, а МВД, Росгвардии и ФСБ - обеспечить охрану общественного порядка и безопасность участников.

Петербургский международный юридический форум был учрежден в 2011 году и за это время стал ведущей площадкой для обсуждения актуальных вопросов, стоящих перед современным юридическим сообществом. Мероприятие проводится при поддержке министерства юстиции и президента России.