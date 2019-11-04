Арестованного генерала МВД Мельникова освободили от должности

Ранее стало известно, что Александр Мельников задержан по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Потерпевший предприниматель Панюшкин передал ему через посредников 100 миллионов рублей за закрытие уголовного дела, по которому он проходил фигурантом. В рамках оперативного эксперимента группе соучастников Мельникова передали первую часть денег, из которых только 500 тысяч были подлинными купюрами. Деньги были переданы через некого Викола, при их передаче были задержаны трое предполагаемых посредников. Передача состоялась 22 августа.