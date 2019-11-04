Арестованного генерала МВД Мельникова освободили от должности

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Арестованный по обвинению в покушении на крупное мошенничество генерал-майор МВД Александр Мельников освобожден указом президента от занимаемой должности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить от должности <…> генерал-майора Мельникова Александра Владимировича, первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации Министерства внутренних дел Российской Федерации", — говорится в указе.
Ранее стало известно, что Александр Мельников задержан по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Потерпевший предприниматель Панюшкин передал ему через посредников 100 миллионов рублей за закрытие уголовного дела, по которому он проходил фигурантом. В рамках оперативного эксперимента группе соучастников Мельникова передали первую часть денег, из которых только 500 тысяч были подлинными купюрами. Деньги были переданы через некого Викола, при их передаче были задержаны трое предполагаемых посредников. Передача состоялась 22 августа.