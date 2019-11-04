Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-04T22:01Z
https://ria.ru/20191104/1560566476.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155912/63/1559126370_0:121:2754:1670_1036x0_80_0_0_fa9d613ce9802e9fe37a11f90c83b743.jpg
РИА Новости

Арестованного генерала МВД Мельникова освободили от должности

20:07 04.11.2019 (обновлено: 22:01 04.11.2019)
29456
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПервый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников в суде
Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников в суде
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников в суде. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Арестованный по обвинению в покушении на крупное мошенничество генерал-майор МВД Александр Мельников освобожден указом президента от занимаемой должности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Освободить от должности <…> генерал-майора Мельникова Александра Владимировича, первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации Министерства внутренних дел Российской Федерации", — говорится в указе.
Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майор Александр Мельников в суде
25 сентября, 18:01РИА Новости
Генералу МВД Мельникову грозит до 7,5 лет лишения свободы, заявил юрист
Ранее стало известно, что Александр Мельников задержан по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Потерпевший предприниматель Панюшкин передал ему через посредников 100 миллионов рублей за закрытие уголовного дела, по которому он проходил фигурантом. В рамках оперативного эксперимента группе соучастников Мельникова передали первую часть денег, из которых только 500 тысяч были подлинными купюрами. Деньги были переданы через некого Викола, при их передаче были задержаны трое предполагаемых посредников. Передача состоялась 22 августа.
1381497129
Обсудить 9
Александр МельниковМВД РФРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Все прогнило!
4 ноября, 21:17
pppetrovich55 petrovich55
1421302
полковников сажают генералов увольняют .
4 ноября, 21:28
анна осадчая
5100011
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Президент Украины Владимир Зеленский
На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского
Президент РФ Владимир Путин
Путин присвоил звания шестнадцати сотрудникам МВД
Владимир Путин выступает на торжественном приеме в честь Дня народного единства.
Путин уволил одиннадцать генералов СК, МВД и МЧС
Ребенок взвешивается на весах
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Пропавшую в Нижнем Новгороде девушку нашли мертвой
Российские рубли
Россиянин подал иск о возмещении морального ущерба на 100 триллионов рублей
Певица Лолита с супругом Дмитрием Ивановым
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Минске объяснили слова Лукашенко о "чужих войнах"
Видео учений в акватории Средиземного моря
Опубликовано видео совместных учений ВМФ и ВКС России в Средиземном море
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Американские военные назвали сферу, в которой США уступает России
Медведев назвал слова Лукашенко о втягивании Белоруссии в войны странными
Медведев прокомментировал слова Лукашенко о чужих войнах
Газокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины
На Украине рассказали о последствиях прекращения транзита российского газа
Стоп-кадр программы Москва. Кремль. Путин
Песков назвал кулак, который показал Путин, "чудесной рекомендацией"
Автомобиль Следственного комитета России
В Нижнем Новгороде мужчины убили беременную женщину и подожгли ее квартиру
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:56Макрон прокомментировал торговые переговоры США и Китая
06:52В министерстве обороны Японии рассказали о новых ракетах КНДР
06:51Под Саратовом горит кроличья ферма на площади 1,2 тысячи "квадратов"
06:50СК возбудил уголовное дело по факту смерти двух детей в Приморье
06:49Женщина и двое детей погибли при пожаре в Башкирии, три человека ранены
06:47В Японии Косачев передал в палате советников послание от Матвиенко
06:40В МИД Украины призвали мир надавить на Россию из-за задержанных кораблей
06:00Власти Хабаровского края купят авиабилеты Лисову с детьми
05:56"Паллада" в кругосветном путешествии прошла Сангарский пролив
05:54Китай надеется, что соглашение RCEP будет подписано и скоро вступит в силу
05:52Китай продолжит облегчать доступ на свой рынок для иностранных инвестиций
05:45Пугачеву и Галкина отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова
05:36Минфин рассказал о рекордном росте доходов бюджета от повышения НДС
05:15В МИД КНДР прокомментировали доклад США про список спонсоров терроризма
05:10В Сирии в районе Кобани возрождается сельское хозяйство
05:06В Чили находятся в больницах более 1600 пострадавших при протестах
04:46Сахалин и Курилы оснастят станциями мониторинга воздуха
04:40В Находке вновь начали поиски моряка, пропавшего после взрыва на танкере
04:37США до сих пор не могут перестать зависеть от российских РД-180, пишет NI
04:29Более половины американцев поддерживают импичмент Трампа, показал опрос
Лента новостейМолния