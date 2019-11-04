Дело о налоговых декларациях Трампа передадут в Верховный суд

ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Адвокаты президента США Дональда Трампа продолжат оспаривать решение апелляционного суда о выдаче его налоговых деклараций в Верховном суде, сообщает в понедельник телеканал NBC News со ссылкой на одного из адвокатов Джея Секулова.
"Решение (апелляционного суда – ред.) второго округа будет передано в Верховный суд. Вопрос, поднятый в этом деле, уходит к сердцу Республики. Конституционные вопросы имеют значение", - приводит канал его заявление.
Ранее сообщалось, что апелляционный суд поддержал требование прокуратуры, согласно которому президент Дональд Трамп должен предоставить ей свои налоговые декларации за восемь лет. Разбирательство в Верховном суде должно поставить точку в этом вопросе.
Прокуроры Манхэттена расследуют платежи со стороны президента и его компании бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну. Предполагается, что Трамп через Коэна платил отступные за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс, которая заявила, что у нее с ним был секс. Президент США отрицает факт каких-либо отношений с Дэниелс или выплат ей. Коэн был осужден за финансовые нарушения и дачу ложных показаний конгрессу, он отбывает 3-летний срок в тюрьме.
Политические противники Трампа и некоторые прокуроры добиваются обнародования налоговых деклараций Трампа, рассчитывая найти в них свидетельства возможного нарушения закона. Трамп отказывается публиковать декларации, заявляя, что они пока что проходят аудит в налоговой службе. Публикация документов может пролить свет на размеры состояния Трампа, его долговые обязательства и сделки в тот период, когда он был бизнесменом и занимался недвижимостью.
В конституции США не сказано, могут ли главе государства быть предъявлены уголовные обвинения. Федеральным прокурорам запрещено выдвигать иски к действующему президенту, но этот запрет строится не на судебном прецеденте, а на нормах министерства юстиции. Нынешнее решение суда может подстегнуть спор на эту тему, последнее слово будет принадлежать высшей судебной инстанции — Верховному суду.